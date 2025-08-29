Así rindió protesta Laura Itzel Castillo como nueva presidenta de la mesa directiva del Senado

Laura Itzel Castillo, senadora de Morena es ahora la nueva presidenta de la mesa directiva del Senado; fue durante la tarde de este viernes 29 de agosto de 2025 que con más de 100 votos la senadora ganó el puesto. La nueva líder comenzará su período en las sesiones que darán inicio el próximo lunes 1 de septiembre.

Su nombramiento, ratificado por una amplia mayoría, marca el inicio de un periodo que la legisladora de Morena ha prometido guiar con un enfoque institucional y de respeto a todas las fuerzas políticas. La nueva presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República rindió protesta durante este viernes.

UN RESPALDO PLURAL EN EL PLENO

La elección de Laura Itzel Castillo fue impulsada por su grupo parlamentario, fue respaldada por 101 votos a favor, lo que refleja un consenso legislativo notable. La nueva Mesa Directiva, que la morenista encabezará, también incluye a las senadoras Verónica Camino Farjat, como vicepresidenta, así como a Mariela Gutiérrez Escalante y María Martina Kantún Can, en la función de secretarias.

Tras la votación, Castillo subió a la tribuna para rendir protesta y ofrecer su primer mensaje como presidenta; durante su discurso, enfatizó que su gestión estará orientada por el diálogo y la inclusión. "Asumo esta responsabilidad con el firme compromiso de velar por la institucionalidad de este recinto, por la pluralidad de voces y por el respeto a cada una de las posturas", declaró la nueva presidenta.

UN SENADO PARA EL DEBATE DE LA VIOLENCIA

Durante su intervención, la senadora Laura Itzel Castillo hizo un llamado directo a sus colegas para que el Senado se convierta en un espacio de debate "sin odios, racismo, clasismo y sin machismo". Este mensaje se interpreta como una clara intención de diferenciarse de las recientes tensiones que tuvieron lugar dentro de la Cámara Alta.

La nueva presidenta, se comprometió a que el trabajo legislativo honrará el legado de quienes lucharon por la democracia y la justicia en México. "Seguiremos transformando esta nación con energía. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada", concluyó, reafirmando su lealtad al proyecto de la Cuarta Transformación, al tiempo que garantizó el respeto a los legisladores de oposición.