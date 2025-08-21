Profeco cuenta con módulo virtual

Para las localidades donde no se cuenta con un módulo físico de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), se pone a disposición el portal "Concilianet", para que se lleven a cabo las quejas en línea, presentando la documentación correspondiente de manera digital y adjunta para el respaldar los hechos, informó la dependencia.

Detalló que se trata de un módulo de solución en línea, en el que se desahogan las audiencias de conciliación vía Internet con aquellos proveedores de bienes y servicios, lo que representa ventajas para los consumidores, tales como que no se requiere acudir a una Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) o Unidad de Servicio.

Profeco destacó que el tiempo de solución de la reclamación es menor, que la entrega de los documentos es a través de internet y en formato electrónico (doc, jpg, jpeg, gif, pdf o tiff.), y que los consumidores podrán registrarse a través de su correo electrónico y contraseña.

Si la queja es en materia de Telecomunicaciones, llegará por correo electrónico y a la cuenta que hayas creado en Concilianet, la respuesta en un término de 10 días hábiles, en cambio, si el reporte es de servicios, podrás comunicarte y resolver tu problemática con el proveedor, a través del apartado "Preconciliación" por un espacio de 15 días hábiles, en caso de no alcanzar algún acuerdo o arreglo se dará respuesta en los próximos 10 días hábiles.

Por último, una vez que la dependencia haya determinado el análisis de la queja, señalará día y hora para la celebración de una audiencia de conciliación, a la que deberás comparecer a través de Concilianet, es decir no presencial, debido a que se trata de una sala de audiencias virtual donde deberá estar conectado el consumidor, proveedor y conciliador, para encontrar la solución a la queja expuesta.