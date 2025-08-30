Mujer intenta apuñalar a médico del IMSS tras recomendarle que bajara de peso

Una mujer intentó apuñalar a un médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la ciudad de Chihuahua, luego de sentirse agredida por la recomendación que recibió por parte del especialista en salud.

De acuerdo con los reportes oficiales, el incidente ocurrió en la Clínica 4 del IMSS, ubicada en la colonia Ávalos.

Según la información difundida por las autoridades, la mujer reaccionó de manera violenta después de que el especialista le sugiriera bajar de peso como parte de las indicaciones médicas para mejorar su bienestar.

INTENTA APUÑALAR AL MÉDICO

Este consejo detonó una discusión que escaló hasta el intento de agresión con un arma blanca, poniendo en riesgo la vida del personal médico y de quienes se encontraban en el lugar.

Ante la gravedad del ataque, personal de la clínica intervino rápidamente para contener la situación, logrando evitar que el médico resultara lesionado. Posteriormente, la mujer fue detenida y puesta a disposición de las autoridades correspondientes.

IMPUTADA POR TENTATIVA DE HOMICIDIO

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que se formuló imputación en contra de la agresora por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, debido a la intención manifiesta de privar de la vida al profesional de la salud.

Este caso ha generado preocupación en el sector médico, que ha reiterado el llamado a respetar y garantizar la seguridad del personal que brinda atención en las unidades hospitalarias.

Asimismo, el IMSS no ha emitido detalles sobre el estado anímico del médico agredido, aunque trascendió que se encuentra fuera de peligro.

El incidente también ha abierto un debate sobre la comunicación médico-paciente y la importancia de abordar temas sensibles como el sobrepeso y la obesidad, con un enfoque adecuado que no derive en confrontaciones.