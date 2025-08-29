  • 24° C
Nacional / México

Onda Tropical 27 provocará lluvias intensas en Sonora y otros estados

La precipitaciones en algunas regiones del estado podrían ser de entre 50 y 75 mm se acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional

Ago. 29, 2025
Desde la noche de este viernes y hasta el lunes se podrían presentar lluvias en gran parte del país.
La onda tropical número 27 seguirá afectando al territorio mexicano este último fin de semana de agosto e inicios de septiembre, provocando lluvias intensas, posibles inundaciones y caída de granizo en varios estados del país.

 El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua informó que el fenómeno se combina con el monzón mexicano, canales de baja presión y una vaguada, lo que incrementará la actividad de tormentas.

PRONÓSTICO PARA EL SÁBADO 30 DE AGOSTO

El sábado, una corriente en chorro subtropical ocasionará lluvias aisladas en Baja California, mientras que el resto del país seguirá bajo la influencia de la onda tropical 27.

  • Lluvias muy fuertes a intensas (75 a 150 mm): Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas
  • Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Michoacán, Puebla, Tabasco
  • Lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, CDMX, Morelos, Tlaxcala, Campeche, Yucatán, Quintana Roo
PRONÓSTICO DEL CLIMA PARA EL DOMINGO 31 DE AGOSTO

Las lluvias continuarán el domingo, con acumulados importantes en el sur y oriente del país.

  • Lluvias intensas (75 a 150 mm):Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco
  • Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Campeche
  • Chubascos fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Durango, Querétaro, Hidalgo, Edomex, CDMX, Tlaxcala, Morelos, Yucatán, Quintana Roo
  • Chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California

¿CUÁNDO SE IRÁ LA ONDA TROPICAL 27?

Se espera que la onda tropical 27 se aleje del territorio mexicano el lunes 1 de septiembre, aunque se mantendrán chubascos y lluvias fuertes en distintas regiones del país, según el pronóstico extendido del SMN.

César Leyva
