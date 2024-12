Trump nomina a Ron Johnson como embajador de Estados Unidos en México

Ronald Johnson, un veterano con una amplia trayectoria en seguridad y defensa, ha sido propuesto por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, como el nuevo embajador en México.

La designación de Johnson, temas prioritarios para la próxima administración republicana.

Johnson, excoronel del Ejército estadounidense, sirvió durante más de una década en las Fuerzas Armadas, incluyendo su papel como "boina verde". Posteriormente, acumuló dos décadas en la Agencia Central de Inteligencia (CIA), donde lideró operaciones enfocadas en el combate al narcotráfico y el terrorismo, con misiones destacadas en Irak y Afganistán.

Graduado de la Universidad Estatal de Nueva York y con una maestría de la Universidad Nacional de Inteligencia, Johnson ha vivido seis años en Latinoamérica y domina el idioma español. Durante el primer mandato de Trump, fungió como representante diplomático en El Salvador.

De acuerdo a información del diario El País, Johnson llega a la Embajada de Estados Unidos en México con una agenda centrada en tres objetivos principales:

Aunque su experiencia en temas de seguridad es indiscutible, Johnson no cuenta con un historial destacado en asuntos comerciales. Este aspecto podría representar un reto importante, considerando que la relación comercial entre ambos países, incluyendo la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), será clave en los próximos años.

