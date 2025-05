Estos son los primeros cantantes de narcocorridos con problemas para renovar sus visas de trabajo en EE.UU.

En lo que podría marcar el inicio de una nueva política migratoria enfocada en regular el contenido musical que se presenta en su territorio, el gobierno de Estados Unidos ha comenzado a poner obstáculos a artistas del género regional mexicano, en especial a aquellos relacionados con los llamados narcocorridos.

Durante años, los narcocorridos han sido tema de debate, tanto en México como en Estados Unidos, por el tipo de mensajes que transmiten y su impacto en la sociedad.

En los últimos días, Estados Unidos intensifica el escrutinio a los artistas del regional mexicano vinculados con narcocorridos, afectando su permanencia en escenarios del país norteamericano.

CANTANTES DE NARCOCORRIDOS CON PROBLEMAS PARA RENOVAR SUS VISAS DE TRABAJO

Los cantantes Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, e Israel Gutiérrez, enfrentaron complicaciones al intentar renovar sus visas de trabajo, un documento esencial para poder realizar presentaciones en territorio estadounidense.

De acuerdo con reportes difundidos por la influencer y creadora de contenido Chamonic, ambos músicos deberán someterse a un proceso de revisión consular, lo que podría retrasar considerablemente su retorno a los escenarios en Estados Unidos. Aunque no se ha confirmado oficialmente, existe la posibilidad de que otros integrantes de sus respectivas agrupaciones también enfrenten dificultades similares.

"Esta vez me dicen que Eduin Caz e Israel Gutiérrez tramitaron visas de trabajo y no fueron aprobadas. Tendrán que pasar por una revisión consular. No me especificaron si también los demás integrantes del grupo, pero probablemente ellos van en el mismo paquete de renovaciones", escribió Chamonic en sus redes sociales.

Ahora, los artistas Eduin Caz, Israel Gutiérrez y Gerardo Díaz se encuentran a la espera de una cita consular, enfrentando la incertidumbre de si podrán continuar haciendo presentaciones legalmente en Estados Unidos.

Aunque las autoridades no han señalado de manera explícita que los rechazos estén ligados al contenido musical, los antecedentes recientes apuntan hacia un mayor control sobre los exponentes del subgénero conocido como narcocorrido. La revisión consular no implica una negativa definitiva, pero sí representa un obstáculo que podría afectar las agendas de conciertos y compromisos en suelo estadounidense.