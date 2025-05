¿Grupo Firme dejará de cantar corridos? Esto dijeron sus integrantes

Grupo Firme, la popular banda liderada por Eduin Cázares y que este fin de semana tuvo tres llenos totales en el Palenque de Hermosillo, anunció hoy dos conciertos en el Estadio GNP Seguros en el mes de junio en la Ciudad de México.

En la rueda de prensa donde se dieron a conocer estas presentaciones, se reafirmó el apoyo del grupo a la iniciativa musical "México Canta y Encanta" promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el fin de evitar canciones con contenido violento entre jóvenes de México y Estados Unidos.

EXPRESAN SU POSTURA SOBRE LOS CORRIDOS

Durante el evento, los integrantes de la agrupación sinaloense expresaron su postura frente al género de los corridos, del cual buscan marcar distancia.

"Claro que apoyamos a la presidenta. Nosotros no somos un grupo que cante corridos. El tipo de corridos que hemos hecho son ficticios. En el disco que vamos a lanzar no viene ningún corrido. La realidad no es algo que me mueva mucho (...) Nosotros nos guiamos más por el amor y el desamor", declaró Eduin Caz, vocalista del grupo.

El vocalista también aclaró que Grupo Firme no pretende enfrentarse al género ni criticar a quienes lo interpretan, pero sí dejar clara su propia línea artística: "No vamos por esa línea. Nos mantenemos al margen y seguimos haciendo la música que Grupo Firme siempre ha hecho".

NO BUSCAN CENSURAR

Por su parte, Isael Gutiérrez, mánager y fundador del grupo, enfatizó que su colaboración con el programa impulsado por la administración de Sheinbaum no busca censurar, sino "cambiar un poquito la narrativa".

"El artista es libre de expresarse, pero creemos que también se pueden contar otras historias y descubrir nuevos talentos que no necesariamente recurran a la violencia para conectar con el público", explicó.