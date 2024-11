Psicooncología: una herramienta de ayuda a pacientes con cáncer y sus familiares

Cuando en una familia se presenta un caso de cáncer, la enfermedad la sufre directamente el paciente, pero indirectamente los cuidadores primarios quienes tienden a desarrollar sintomatología de ansiedad y estrés los cuales pueden ser atendidos por una rama de la psicología denominada psicooncología.

Cuando el cáncer es en niños, especialistas afirman que padres, hermanos y demás familiares se enfrentan a un amplio espectro de emociones, que, si no se atienden o se manejan adecuadamente, pudieran llegar a influir en la salud del menor.

"Los progenitores no siempre responden del mismo modo ante la amenaza de la integridad del niño. Sus respuestas están determinadas por distintos factores como los rasgos de personalidad, actitudes, valores, creencias y redes de apoyo social", menciona el artículo Psicooncología pediátrica, de la revista "Perspectivas en psicología".

Los psicooncólogos trabajan en conjunto con médicos y otros especialistas para ofrecer un apoyo que incluye terapias psicológicas adaptadas a las necesidades de los menores y estrategias para ayudar a los padres y familiares a enfrentar la situación de manera positiva.

REALIZAN ESTUDIO CON PADRES DE PACIENTES ONCOLÓGICOS PEDIÁTRICOS

En Ciudad Obregón, el especialista en psicooncología Jesús Missael González Yocupicio, ha comenzado un estudio que busca demostrar la importancia de que los padres de familia que tienen un paciente oncológico reciban un tipo de entrenamiento sobre el manejo de emociones.

"Este proyecto nació a causa de ver las necesidades de los familiares de niños que luchan contra el cáncer, y a lo que las doctoras me informaban, respecto a que había sintomatología de estrés, ansiedad, depresión, tanto en el familiar como en el paciente", explicó.

Hay literatura que afirma que si se trabaja con los cuidadores primarios se puede ver un impacto positivo en los pacientes, ya que, al saber manejar correctamente la ansiedad y el estrés que genera la enfermedad el niño podrá sentir más tranquilidad en el proceso que conlleva el tratamiento.

EL CUIDADOR PUEDE CONVERTIRSE EN EL SEGUNDO ENFERMO

González Yocupicio mencionó que se está aplicando un protocolo llamado "Transdiagnóstico unificado" que se caracteriza por trabajar con la sintomatología de trastornos emocionales, entrenando y al cuidador para que aprenda a abordar sus emociones, aceptarlas como tal, y saber qué hacer con ellas en lugar de evadirlas con acciones no positivas.

"Como es una investigación científica, se va a aplicar el protocolo con un grupo de cuidadores ,se les aplicara una evaluación inicial, y estarán en constante evaluacion de su progreso y finalizar con un postest para valorar el efecto de este protocolo que consta de 8 módulos que se desarrollaron en 10 sesiones, donde se van a ver diferentes temas enfocados a la regulación emocional", explicó.

Una vez finalizado el proyecto se van a presentar resultados teniendo evidencia de que sí tuvo un efecto positivo y se planea dejarlo como una herramienta de entrenamiento para los cuidadores de pacientes en los hospitales.

"Hay estudios que afirman que si el cuidador primario no se cuida, pasa a ser el segundo enfermo. Muchos padres y madres se privan de emociones positivas porque su hijo o hija está mal, y no debería ser así, porque siguen siendo humanos y deben buscar la manera de no aislarse", resaltó el especialista en psicooncología.