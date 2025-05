Condusef advierte sobre fraudes en financieras de Cajeme

Al menos 100 quejas mensuales de ciudadanos y ciudadanas por presuntos fraudes por parte de bancos, afores, financieras y buros de crédito, son los que se reciben la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en Cajeme, informó Pedro Chávez Becerra

El subdirector de Servicios Financieros y Apoyos de Cajeme, explicó que las principales inconformidades presentadas por los ciudadanos, son por tarjetas de cargos no reconocidos o tras el fallecimiento de un familiar, los bancos no destinan los recursos a los herederos.

"Ahí los traen vueltas y vueltas o simplemente el banco no les quiere dar un estado de cuenta el banco. Apoyamos a la gente inconforme, enojada, la mayoría son adultos mayores, aquellos que no saben utilizar la tarjeta, no tienen un correo electrónico, son los más vulnerables, ellos", lamentó.

Indicó que una vez que registran la queja mandan el caso a la Condusef en Hermosillo, para dentro de 20 días hábiles obtener una respuesta.

"Cualquier financiera que les solicite un préstamo, para un crédito o una casa, primero se debe verificar en la plataforma de Condusef si esa institución está registrada, sino lo está, no deben de aceptarla", advirtió.

Para los diversos créditos, comentó que no deben pedir una cantidad anticipada de dinero para poder entregar el préstamo, credencial de elector o contraseñas personales, número de cuenta.

"Donde son saldos no reconocidos tienes que poner una denuncia ante el ministerio público; para que conste que los desvíos de recursos que se hacen en las tarjetas, no corresponden a los dueños de las mismas", comentó.

Chávez Becerra, dio a conocer que el módulo de Condusef local, se encuentra en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Ciudad Obregón, sobre la calle Sufragio.

Cada que se hacen contratos con financieras, los ciudadanos deben aclarar la no autorización de la domiciliación.