Prevén posible aumento en el precio de la tortilla de maíz

Ante la falta de políticas públicas para la industria de la tortilla de maíz, el precio de la misma podrá incrementar al menos dos veces durante el 2025, situación que se prevé en todo el país, informó Homero López García.

El representante del Consejo Nacional de la Tortilla (CNT), destacó que los dedicados a la producción de tortillas de maíz, no buscan que lo anterior sea un hecho.

Sin embargo, comentó que la falta de acción para mejorar el mercado no está favoreciendo para mantener el costo del kilogramo del producto.

"Todavía no sale la producción que va a ser menor al año pasado y ya subió dos pesos", expresó.

Lamentó que el Gobierno de México le está apostando más a la importación, lo cual consideran no es muy viable para el gremio y los consumidores.

"Cada día está importando más y tú te das cuenta que no hay políticas públicas que las cosas no están bien, si tú estás necesitando más producto del extranjero, pues qué haces con tu país, no estás haciendo programas adecuados a esto", comentó.

López García destacó que se encuentran luchando para subsistir como un negocio tradicional, dado que su producto se considera casi indispensable para la alimentación de las familias de México.

"Tenemos delegados en cada Estado de la República, tenemos afiliados en varias partes del país, tenemos una agrupación muy estructurada que no ha sido fácil, nosotros influimos en el 80 por ciento de la industria nacional", concluyó.

Otras organizaciones de la industria de la tortilla de maíz, buscan que ese alimento se incluya en la canasta básica a través de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).