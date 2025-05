VIDEO | Abuelita sicaria: sale a la luz conversación con las víctimas antes del ataque

A un día de que Carlota "N", de 74 años, tenga su primera audiencia tras su vinculación a proceso por el asesinato de dos personas que invadían la casa que resultó de su hija, un nuevo video sale a la luz, exponiendo la conversación de la mujer y sus acompañantes con quienes invadieron el inmueble.

Como se recordará, la mujer, y sus hijos Mariana y Eduardo, acudieron a enfrentar a quienes vivían en la casa de Mariana, en Chalco, Estado de México; luego se suscitó una balacera con resultado de dos víctimas a manos de Carlota, un hombre Esaú, de 51 años, y un joven de 19, Jostin, así como un menor de 14 años lesionado, identificado como Christian.

En las imágenes se ve a los "invasores", quienes le dicen a Carlota, Mariana y Eduardo que la casa la habían rentado a una persona, y que se saldrían de la vivienda hasta que les mostraran que era la legítima dueña.

PRELUDIO A LA MASACRE DE LA ABUELITA ASESINA EN CHALCO

En el clip se escucha cómo la abuelita le exige a los invasores que se salgan, pues además del despojo de la casa, también se habían robado algunos muebles, una recámara, un comedor, una parrilla eléctrica, ropa interior, así como 70 mil pesos.

Luego se escucha decir a Mariana, muy molesta: "Llevo seis días llevando la demanda porque se me metieron a mi casa... y me robaron mi recámara, comedor y 70 mil pesos".

Sin embargo, los invasores señalaron que rentaron la casa; además, exigieron los 90 mil para que se salieran. Luego, Esaú les comenta: "¿Cómo voy a saber si es o no? A mí me llegó a rentar una persona".

Mariana dijo contar con facturas tanto del comedor, como de la recámara, robadas tras invadir su casa. "Es mi casa, es mi vivienda. Yo soy la propietaria".

Eduardo interviene y dice que Mariana llevaba 10 años pagando la casa, pero como no llegan a acuerdos, pregunta: A ver, señor, ¿cómo vamos a hacer esto, se va a salir o no se va a salir", a lo que Esaú contesta: "Sabrá Dios si ustedes son los dueños o el otro que la rentó".

Luego, el hombre les dice que no puede salirse porque habían pagado renta y que cuenta con un supuesto contrato de arrendamiento; sin embargo, los inconformes insisten en que se salgan de la casa. Entonces, Jostin, molesto y bravucón les revira: "No me salgo, pa´ pronto"; además de que les dijo que había pagado la luz.

Entonces, se desató el infierno para los invasores, ya que al final sí había un caso de despojo, ya que la Fiscalía de Justicia del Estado de México le entregó a Mariana, hija de Carlota, la propiedad, al ser la legítima propietaria.

El inmueble está ubicado en la calle Hacienda la Labor, de la colonia Hacienda de Guadalupe, en el municipio de Chalco.

CARLOTA, MARIANA Y EDUARDO, EN LA CÁRCEL

Por los hechos en los que perdieron la vida Esaú y Jostin, tanto la señora Carlota, como Eduardo y Mariana fueron detenidos; además, se espera que para este miércoles 9 de abril Carlota tenga su primera audiencia en la que se determinará si es vinculada a proceso por el asesinato de dos hombres. Mariana y Eduardo posteriormente tendrán las suyas.

Además, al parecer, Carlota será juzgada por homicidio calificado; no obstante, debido a su avanzada edad, es posible que lleve su proceso en prisión domiciliaria.