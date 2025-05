Naruto: este es el jutsu que más disfrutaba dibujar el mangaka

Naruto es uno de los mangaanimes más importantes de todos los medios conocidos, por sus entrañables historias, así como sus incontables y épicas batallas en donde todos lograron apreciar el camino del ninja rubio para convertirse en Hokage.

Aunque se sea el artista más grande de todos los tiempos, no puedes evitar el hecho de que sigues siendo humano, por lo que quieras o no terminas teniendo preferencias por algún personaje de tu obra o técnica en general

Es por eso que ahora te contamos cuál era la técnica con la que más disfrutaba dibujar el autor y que generó mucho impacto entre los fans

MASASHI KISHIMOTO AMABA ESTE JUTSU

no cabe duda que todos los jutsus creados por el puño y letra de Masashi Kishimoto son de más versátiles y agradables a la vista, jutsus como el rasengan el chidori inclusive el shibaku tensei son solo algunas de las más populares, sin embargo, el mismo autor confesaría durante una entrevista que tendría con su primer editor que su técnica favorita de entre todas era el jutsu de superexpansión de Choji Akimichi

"Lo que más me divierte es dibujar el baika no jutsu de Choji Akimichi. Porque de alguna forma me siento bien al dibujar cosas grandes sin preocuparme de los pequeños detalles"

Este jutsu es una técnica secreta del clan Akimichi el cual tiene la particularidad de hacer crecer las extremidades del usuario, lo que llamó mucho la atención del mangaka convirtiéndola en su predilecta sin discusión

Lo que más llama la atención de los usuarios es que dentro del manga existen increíbles técnicas como el kamui, raikiri shinra tensei y aun así el autor se decantó por un jutsu que muchos catalogarían como ridiculo u poco llamativo, dejando ver asi que muchas veces las apariencias pueden engañar en lo que a gustos se refiere.