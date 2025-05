Esta era la costumbre del creador de Naruto para inspirarse

Masashi Kishimoto es el creador de Naruto, uno de los mangaanimes más influyentes de todos los tiempos y que, a pesar del tiempo que pase, este seguirá siendo todo un icono de la cultura general, pasando el legado de generación en generación.

Sin embargo, hasta las grandes leyendas de la escritura tienen sus excentricidades, así como rutinas y rituales para concentrarse y explotar su creatividad máxima. Afortunadamente, gracias a una declaración del propio Kishimoto, ahora conocemos las suyas.

EL MOTOR DE CREATIVIDAD DE MASASHI KISHIMOTO

Durante una conversación con Yoshihiro Togashi a través de Vidaextra, el autor de Naruto revelaría que él encontraba la motivación e inspiración al reproducir en bucle el tráiler de "Devil May Cry" de Ninja Theory, entrega que Capcom ha dividido a los seguidores de la saga como ninguna.

El mangaka, a pesar de las críticas divididas al tráiler, encontraba un resguardo dentro del tráiler y este lo motivaba y estimulaba para avanzar con su manga Naruto.

"Si necesito motivarme, usualmente veo el tráiler de una película o videojuego. Está este juego llamado DmC: Devil May Cry. Es un remake de los juegos de Devil May Cry de una compañía británica. He visto su tráiler un montón de veces. Está muy bien hecho. ¿Cómo puede ser tan bueno?", declaró el mangaka de Naruto.

Kishimoto también reconoce que, aunque el público general odió el tráiler por culpa del diseño del protagonista, él empezaba sus mañanas viendo ese tráiler para ponerse de buen humor y reconoce haberlo visto durante 2 años antes de que saliera el juego.

"El personaje principal se ve completamente distinto al de los juegos originales, así que un montón de fans lo odiaron, pero empiezo muchas mañanas por ver ese tráiler y ponerme de buen humor. He estado viendo ese tráiler desde dos años antes de que saliera el juego".

A pesar de que esta es una manera algo extraña de llevar a cabo sus actividades diarias, no nos podemos quejar de los resultados, esto gracias a que con esta inspiración, Kishimoto crearía uno de los mangas más populares de todos los tiempos.