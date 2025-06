Koei Tecmo asegura que la Nintendo Switch 2 es más potente de lo que todos creen

Desde hace tiempo, el mundo gamer ha estado lleno de especulaciones sobre el verdadero poder de la Nintendo Switch 2. Con la compañía japonesa manteniéndose discreta, expertos como los de Digital Foundry han intentado predecir su rendimiento.

Según sus estimaciones, la consola se ubicaría en un punto medio entre el PlayStation 4 y el Xbox Series S.

Pero una nueva voz dentro de la industria ha cambiado el panorama. Takuto Edagawa, productor de Koei Tecmo, fue consultado recientemente por el medio Game File sobre la potencia de la consola. Aunque su respuesta fue medida, sus palabras dejaron entrever algo inesperado: la Nintendo Switch 2 podría estar mucho más cerca del rendimiento del Xbox Series S de lo que muchos suponían.

UNA POTENCIA QUE PODRÍA ESTAR SIENDO SUBESTIMADA

Edagawa declaró: "Hay muchas características cuando se trata de poder computacional bruto, así que es difícil generalizar, pero creo que puede pensarse como más cercana al Series S". Esta afirmación contrasta directamente con los informes previos y refuerza las declaraciones de otros desarrolladores que ya habían insinuado una sorpresa positiva en cuanto a rendimiento.

Aunque la comparación técnica entre consolas suele ser compleja y depende de muchos factores como la arquitectura del procesador, el sistema operativo y las herramientas de desarrollo, el comentario de Edagawa sugiere que Nintendo podría haber logrado un equilibrio técnico más avanzado de lo que se esperaba.

PRIMEROS JUEGOS MUESTRAN MEJORAS VISIBLES

Algunos desarrolladores que han tenido acceso temprano al nuevo hardware han señalado mejoras gráficas evidentes en juegos recientes. Títulos como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom han mostrado mejoras significativas al correr en la nueva consola: mejor resolución, tiempos de carga más cortos y efectos visuales más detallados.

Esto refuerza la idea de que la Switch 2, más allá de sus especificaciones técnicas sobre el papel, está ofreciendo una experiencia visual y de rendimiento superior que podría competir con consolas más potentes en el mercado.

LO IMPORTANTE: LOS JUEGOS QUE VIENEN

Al final del día, más allá de si está más cerca de un PS4 o de una Xbox Series S, lo que definirá el éxito de la Switch 2 serán los títulos exclusivos y las propuestas de juego que Nintendo ofrezca.

Si algo ha demostrado la compañía a lo largo de los años, es su capacidad para cautivar al público con experiencias únicas, incluso sin tener la consola más poderosa del mercado.

La expectativa sigue creciendo, y todo apunta a que Nintendo tiene entre manos una consola que podría sorprender tanto a sus seguidores como a sus críticos.