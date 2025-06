Javier Lamarque: Ciudadanía respalda modernización del Parque Infantil Ostimuri

El proyecto para modernizar el Parque Infantil Ostimuri es respaldado por la ciudadanía, defendió el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano, quien aseguró que se aplicó una encuesta donde la mayor parte de los cajemenses estuvo de acuerdo; la inversión, de 80 millones de pesos en una primera etapa, no significa que se dejen de rescatar las calles y atender otras demandas de la sociedad, aclaró, pues se contará con apoyo del Gobierno Estatal para poner en marcha esta obra.

"Algunas personas dicen (no estar de acuerdo) y otras dicen otra cosa, hay distintos puntos de vista, yo hice una encuesta por supuesto y es favorable, la mayor parte de la ciudadanía está de acuerdo (en que se modernice el parque) y va a ser un proyecto extraordinario que va a contribuir también al desarrollo de Cajeme y se va a traducir en un beneficio general para la ciudadanía", dijo.

Este año iniciaría la primera etapa de la obra, reiteró, y adelantó que se hacen otras gestiones ante el gobierno federal, pues el proyecto completo es por un monto estimado de 600 millones, y contempla también modernizar el deportivo Álvaro Obregón, así como la Laguna de Náinari.

"Son 80 millones de pesos este año que están presupuestados por parte del gobierno del estado, el gobernador Alfonso Durazo va a venir, para dar el banderazo de esas obras en su primera etapa. Esto tiene que ver con la búsqueda de proyectos de construcción de paz. Ahora, si se me presenta la oportunidad de una inversión de esta naturaleza en el marco del planteamiento federal y con el apoyo del gobernador no voy a decir que no. No es así como funciona esto, si es algo positivo venga para acá", dijo.

Más de 3 mil millones de pesos se han invertido en el rescate de las calles, entre el gobierno 2021-2024 y el actual, dijo. "No estamos abandonando lo otro para hacer esto, estamos haciendo varias cosas a la vez", mencionó.

En distintas ocasiones, Javier Lamarque ha adelantado que el proyecto incluye la instalación de nuevas atracciones mecánicas, y la posibilidad de una granja educativa virtual.

El presidente municipal destacó que se ha invertido en maquinaria y una planta de asfalto durante su gobierno, para hacer eficiente el rescate de calles.