¿Carlos Villagrán podría demandar a la serie de Chespirito? “Muchas mentiras”, declara el actor

Carlos Villagrán, conocido mundialmente por dar vida al entrañable Kiko en el programa El Chavo del 8, compartió recientemente su opinión sobre la serie Chespirito: Sin querer queriendo, una producción de Max centrada en la vida de Roberto Gómez Bolaños.

Aunque Villagrán no ha visto el primer episodio, expresó su deseo de que la serie tenga éxito, pero también advirtió que podrían surgir errores o distorsiones en la forma en que se cuente la historia.

“DESEO QUE LES VAYA BIEN, PERO SI DICEN MENTIRAS…”

Durante un breve encuentro con la prensa, Villagrán fue claro al expresar que no guarda rencor hacia el proyecto, e incluso deseó que tenga una buena recepción por parte del público.

Sin embargo, también señaló que si la producción llega a faltar a la verdad, él no se sentirá responsable.

“Deseo de todo corazón que les vaya muy bien. Tiene que haber series, como la de Luis Miguel, y les deseo lo mejor. Si dicen alguna mentira, la culpa la tienen ellos, no yo”, comentó.

A pesar de no haber visto aún la serie, Villagrán dejó entrever cierta preocupación por la forma en que serán representados él y sus compañeros en esta ficción. “Mi trabajo ahí está, mi trabajo lo hice como Kiko”, comentó, sin ocultar su inquietud ante una posible tergiversación de los hechos.

También aprovechó para mostrar respeto hacia Roberto Gómez Bolaños, quien falleció en 2014, y mencionó que, al no poder él mismo defender su historia, se corre el riesgo de que se digan muchas cosas que no son verdad.

“Yo sé que se van a decir muchas mentiras, no sé cuáles, pero no puedo decir nada porque, primero, respeto a Roberto Gómez Bolaños que ya murió y no puede defenderse”, explicó.

¿PODRÍA DEMANDAR POR SU REPRESENTACIÓN?

En cuanto a la posibilidad de tomar acciones legales en caso de sentirse mal representado, el actor fue claro: no es algo que tenga en mente. “No me gusta a mí eso. Prefiero ser feliz que andar en la oficina”, expresó con humor, descartando por el momento la vía judicial.

Villagrán también mencionó que no fue convocado para participar en la serie, pero dejó la puerta abierta al afirmar que, de haber recibido una invitación, lo habría considerado. “Si me hubieran invitado, lo hubiera pensado”.

NO HAY RELACIÓN CON SUS ANTIGUOS COMPAÑEROS DE ELENCO

En su conversación con la prensa, Carlos Villagrán también habló de su relación con los demás actores de El Chavo del 8. Confirmó que no mantiene contacto con María Antonieta de las Nieves, Florinda Meza ni Édgar Vivar.

“No hay mucha relación, ya no me junto con esa chusma... No, perdón. No hay relación ni para bien ni para mal”, dijo entre risas, haciendo alusión a una de las frases más icónicas de su personaje.

Además, explicó que la distancia física también ha influido en la falta de comunicación, ya que actualmente reside en Houston, mientras que sus antiguos compañeros viven en distintos países. “A veces yo estoy en Houston, La Chilindrina en Brasil, Ñoño en Guatemala”, comentó.

UNA HISTORIA MARCADA POR TENSIONES CON CHESPIRITO

La relación entre Villagrán y Gómez Bolaños no fue sencilla. Durante años estuvo marcada por tensiones, especialmente por el tema de los derechos del personaje de Kiko. Villagrán intentó seguir usando el personaje fuera del universo de El Chavo del 8, pero Gómez Bolaños, como creador y titular de los derechos, se opuso.

Esa disputa legal terminó obligando a Villagrán a modificar el nombre del personaje a Kiko, con "K", para evitar problemas legales, aunque el personaje siguió conservando su esencia original.

Por ahora, Carlos Villagrán se mantiene al margen de la serie, aunque atento a lo que se diga sobre su papel en uno de los programas más queridos de la televisión latinoamericana