¿Qué pasó realmente entre la Chilindrina y Chespirito? La actriz rompe el silencio

Después de años de silencio sobre uno de los conflictos más recordados en la historia de la televisión latinoamericana, María Antonieta de las Nieves, conocida por su icónico personaje de “la Chilindrina”, se sinceró sobre su distanciamiento con Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”, y los intentos fallidos de reconciliación antes del fallecimiento del comediante en 2014.

Durante una entrevista, la actriz abordó con franqueza los motivos detrás de su alejamiento con quien fuera su compañero por más de dos décadas.

¿QUÉ PASÓ REALMENTE ENTRE LA CHILINDRINA Y CHESPIRITO?

La actriz reveló que todo comenzó cuando El Chavo del 8 llegó a su fin, no por decisión del elenco, sino porque Gómez Bolaños ya no se sentía con la energía para seguir interpretando a su personaje.

En una entrevista con Paty Chapoy, De las Nieves relató: “Un momentito, que tú no quieras hacer el Chavo porque te sientas grande, no tiene nada que ver con que yo siga siendo la chilindrina, yo llevo 25 años siendo, yo dejé todos mis personajes para ser La Chilindrina y yo todavía me veo bien para seguir.”

María Antonieta de la Nieves tomó la decisión de que, si ya no podría ser "La Chilindrina", sería “La Chili”, “La Chirimina” o la “Chililinda”. Su deseo de continuar interpretando al personaje la llevó a ir al registro de compositores y autores. Fue entonces cuando descubrió que La Chilindrina no estaba registrada legalmente desde hace 20 años. Ni ese personaje ni otros del universo de Chespirito contaban con derechos formales, por lo que decidió registrarlo ella misma.

La decisión derivó en una batalla legal entre ambos que se prolongó durante años. Finalmente, un juez le otorgó los derechos del personaje, confirmando su propiedad intelectual sobre la Chilindrina.

Aunque la disputa legal concluyó, la enemistad entre ambos persistió. María Antonieta ha señalado que parte de ese conflicto fue alimentado por los medios. De hecho, en una reciente entrevista, expresó su pesar por no haberse reconciliado plenamente con Gómez Bolaños: “Lo intenté muchas veces y nunca se pudo. Pero él me está viendo y sabe que yo lo quise mucho”.

De las Nieves recordó que su último encuentro con Chespirito fue en Miami, donde recibió un abrazo y un beso que, según dijo, marcaron un momento muy especial para ella. “Aunque el público y la prensa no se hubieran dado cuenta, para mí, todo cambió en ese momento”.

INVITADA EN CHESPIRITO: SIN QUERER QUERIENDO

Respecto a la nueva producción Chespirito: Sin querer queriendo, desarrollada por Grupo Chespirito y HBO Max, celebró su participación, aunque esta será limitada: “Aparezco como invitada en el capítulo seis. Bendito sea Dios que me dio la oportunidad de nuevamente estar al aire como si fueran programas nuevos”.

Con más de cinco décadas de trayectoria, María Antonieta de las Nieves sigue activa, llevando a la Chilindrina a distintos escenarios del mundo. “Tengo un récord Guinness por ser la única actriz que ha hecho un solo personaje de niña durante tantísimos años”, comentó con orgullo.