Nintendo confirma nueva fecha para el estreno del live action de The Legend of Zelda

Shigeru Miyamoto, creador de algunas de las franquicias más icónicas de Nintendo, anunció a través de las redes oficiales de la compañía un nuevo ajuste en el calendario de estreno de la esperada película live action de The Legend of Zelda.

UNA DECISIÓN TOMADA POR MOTIVOS DE PRODUCCIÓN

Según explicó el propio Miyamoto, el cambio responde a cuestiones de producción. "Estamos cambiando la fecha de estreno de la película de acción real de The Legend of Zelda al 7 de mayo de 2027", indicó el creativo japonés. También mencionó que esta modificación representa solo unas semanas de diferencia respecto a la fecha previamente anunciada.

"Nos tomaremos el tiempo extra para que la película sea lo mejor posible. Gracias por su paciencia", añadió Miyamoto en su mensaje, dejando claro que la prioridad es entregar una obra que esté a la altura de las expectativas de los fans.

Aunque aún no se ha revelado quiénes integrarán el elenco de esta adaptación cinematográfica, ya se conocen algunos detalles clave del equipo detrás del proyecto. La dirección estará a cargo de Wes Ball, conocido por su trabajo en la saga de Maze Runner.

En la producción participarán figuras de peso como el propio Shigeru Miyamoto y Avi Arad, veterano productor de numerosas películas basadas en cómics. El guion correrá por cuenta de Derek Connolly, guionista de Jurassic World, mientras que la realización estará respaldada por Sony Pictures Entertainment.

Hasta ahora, la trama del filme se mantiene en secreto, lo que ha generado aún más expectativa entre los seguidores de la saga.

COMPETENCIA EN CARTELERA PARA LA MISMA FECHA

El 7 de mayo de 2027, fecha elegida para el estreno de The Legend of Zelda, también está reservada para otra producción de gran escala: una cinta aún sin título del Monsterverse, proyecto conjunto de Legendary y Warner Bros. Aunque no se han dado detalles de esa otra película, se anticipa que ambas competirán por la atención del público en esa temporada.

Desde su debut en 1986, The Legend of Zelda se ha convertido en una de las franquicias más queridas y emblemáticas de Nintendo, por lo que su salto al cine ha despertado tanto entusiasmo como cautela entre los fans.

Con el talento reunido para esta producción y más tiempo para pulir cada detalle, se espera que la película logre capturar la esencia de Hyrule y sus personajes de forma memorable.