Estas son las parejas más icónicas del anime

El amor está en el aire, tanto en nuestro mundo como en el mundo de los animes; sin embargo, algunas relaciones animadas han destacado más

Por: Brayam Chávez

El amor es un recurso que se encuentra en numerosas obras de anime famosas, incluso cuando la intención de estas no se enfoca únicamente en establecer vínculos emocionales, como sucede en Naruto o Dragon Ball, por ejemplo, donde hallamos algunas parejas fascinantes. Este componente tiende a ser muy atractivo para los seguidores, ya que algunos siempre están al tanto de las interacciones y la química entre los personajes.

Todas estas que hemos reunido son emblemáticas no solo en sus correspondientes trabajos, sino también en la industria en su totalidad. Sin mencionar que muchos las ven como verdaderas imágenes del amor.

LAS PAREJAS MÁS ICÓNICAS DEL ANIME

Kagome e Inuyasha

Iniciamos este listado con Kagome e Inuyasha, los personajes principales del anime Inuyasha, que también se destaca como una de las narrativas más hermosas e intrigantes en el sector. Todo se inicia cuando Kagome se traslada al periodo Sengoku de Japón, donde se cruza con Inuyasha, un hombre que mezcla aspectos de demonio y humano. Ambos acaban envueltos en un suceso con la Joya de Shikon, por lo que empiezan una travesía para reunir todos sus fragmentos.

Vegeta y Bulma

Es hora de discutir sobre una de las parejas más representativas en el sector del anime; nos ocupamos de Bulma y Vegeta. Estos personajes no empezaron bien, dado que el Saiyan todavía mantenía gran parte de sus características guerreras y no mandaba un buen trato con su familia. No obstante, el príncipe de los Saiyan experimentó un enorme crecimiento y evolución.

En realidad, a pesar de que inicialmente parecía que Bulma y Vegeta no mantenían una relación positiva, no se podía negar que, conforme transcurría el tiempo, iban progresando. Esto fue evidente al concluir Dragon Ball Z, cuando Bulma se inquietó por Vegeta y lamentó su fallecimiento, pero también cuando el Saiyan se entregó para que ella y su hijo pudieran sobrevivir.

Goku y Chi-Chi

Esta pareja cuenta con numerosos críticos, sobre todo por la personalidad de Goku, quien ha evidenciado en ocasiones ser bastante irresponsable con sus responsabilidades como marido. Es verdad que ha estado dispuesto a realizar estas responsabilidades, tal como se evidenció al comienzo de Dragon Ball Super cuando trabajaba para generar ingresos para su familia.

A pesar de que Goku y Chi-Chi no mantengan un vínculo tan intenso o minucioso como se ha demostrado con Vegeta y Bulma, también es cierto que experimentan un amor y atención auténtica por el otro. Goku ha manifestado varias veces su preocupación por su esposa y sus hijos.

Shikamaru y Temari

En la franquicia de Naruto se pueden hallar numerosas parejas fascinantes, algunas con un desarrollo superior o inferior a otras. No obstante, la verdad es que Shikamaru y Temari son los más emblemáticos, además de ser la figura que ha sido mejor desarrollada en la saga.

Estos personajes se encontraron cuando se enfrentaron en las pruebas Chunin, pero luego, esta surgió para rescatarlo y asistirle en su batalla contra Tayuya. En Naruto Shippuden, dedicaban más horas juntos a causa de su labor. Gradualmente, un amor entre ellos empezó a desarrollarse y, finalmente, se transformaron en una familia y tuvieron un hijo, Shikadai.

Kaguya Shinomiya y Miyuki Shirogane

Miyuki y Kaguya son figuras emblemáticas en los animes de amor, gracias a la saga de Kaguya-sama: Love is a War. Estos personajes principales comparten emociones mutuas, pero las esconden y, en cambio, han iniciado una especie de lucha de amor, ya que deben persuadir al otro a expresar sus verdaderas emociones. Esto provocará numerosas situaciones bastante divertidas y hermosas.

Esta serie no solo se enfoca en el amor, sino también en el estudio de estas emociones, donde los personajes principales no vacilan en asistir a sus amigos a hallar la misma alegría.