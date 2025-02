¡Se volvió canon de golpe! El Super Saiyan 4 aparece en Dragon Ball Daima

La transformación más icónica de toda la franquicia al fin es oficial dentro de la historia de Akira Toriyama, dejando en shock a todos los fans

Por: Brayam Chávez

Se anticipaban emociones fuertes con Dragon Ball Daima, y de hecho ha sucedido. El capítulo más reciente de la serie acaba de ser emitido este viernes 14 de febrero, presentando una sorpresa que los seguidores habían estado solicitando desde hace tiempo. Daima ha establecido como paradigma la evolución de Goku que todos conocemos en Dragon Ball GT, el Super Saiyan 4.

UNA NUEVA VERSIÓN DEL GUERRERO DEFINITIVO DE GT

Una versión renovada de esta forma que varía en comparación con la original de Dragon Ball GT, pero conserva la misma naturaleza. Si Goku poseía una melena mucho más marcada en el nivel 3, en el Super Saiyan 4, una porción de su cuerpo se encuentra cubierta por el pelo rosado que se transforma en su melena. Quizá, una manera de representar el avance previo a la forma Saiyan God que vimos en la reaparición de DB en los cines.

¿QUÉ HAY DETRÁS DE LA MISTERIOSA TRANSFORMACIÓN DE GOKU?

En este momento, aún no se conoce la razón detrás de este cambio. Hasta el momento, el fallecido Akira Toriyama había visto al Super Saiyan 4 de Goku como una versión no canon, ya que pertenecía a la serie Dragon Ball GT, la cual no estaba incluida en el canon. Al igual que Broly, parece que ha tenido una segunda oportunidad.

¿QUÉ SE ESPERA LUEGO DE LA REVELADORA TRANSFORMACIÓN DEL SUPER SAIYAN 4?

Ahora, estamos a la espera de que podamos ver al reciente Goku Super Saiyan 4 en otros juegos como ese Dragon Ball Xenoverse 2 que nunca termina, o también en el más reciente Budokai Tenkaichi, que se espera para Nintendo Switch 2. Ahora os cuestionamos, ¿qué Goku SSJ4 prefieren, el de Daima o el de GT?