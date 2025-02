Estos son los Pokémon legendarios más poderosos del anime

Este universo está repleto de criaturas excepcionales y extremadamente poderosas. Conoce los seres más destacados de este mundo a continuación

Por: Brayam Chávez

El universo Pokémon está repleto de seres extremadamente poderosos. Hasta tal punto que, si existieran en el mundo real, incluso el Pokémon más pequeño podría terminar con nuestra vida en tan solo unos segundos.

Sin embargo, además de los Pokémon comunes que existen por todo el mundo, entre ellos existen Pokémon únicos que destacan por su misticismo y poder sin igual. Estos son conocidos como Pokémon legendarios, los cuales son muy difíciles de capturar en los videojuegos y en el anime cuentan historias únicas que atraparon a todos los fans por años; sin embargo, de entre todos los legendarios, ¿alguna vez te preguntaste cuál de todos estos era el más poderoso?

LOS POKÉMON LEGENDARIOS MÁS PODEROSOS DE LA HISTORIA

Arceus

Arceus se colocaría en el primer lugar gracias al enorme poder que tiene. No por casualidad se le denomina el dios Pokémon. En realidad, Arceus fue el primer Pokémon que surgió y el responsable de generar el resto de seres vivos.

Mewtwo

Aunque Mewtwo es un Pokémon creado por el ser humano, este sobresale por su extremadamente potente poder. Es de los Pokémon que no tienen inconveniente en exhibir su fuerza. Algo que deriva de su odio hacia sus creadores. Además, gracias a las dos megaevoluciones que tiene, Mewtwo tiene la capacidad de transformarse en un ser aún más poderoso.

Rayquaza

Es posible que Rayquaza ya se considerara uno de los Pokémon más poderosos que había. Sin embargo, una vez observamos su megaevolución, ya no nos quedó ninguna incertidumbre. Este Pokémon de forma de dragón que residía en la capa de ozono de la atmósfera, no solo tiene la habilidad de interferir y frenar la lucha incesante entre Groudon y Kyogre si no que dispone de uno de los ataques más destructivos que existen.

Mew

Se asume que, previo a la presencia de Arceus, Mew era el Pokémon del que surgieron el resto de seres vivos. Dado que cuenta con el ADN de todos los Pokémon existentes. Además, su grado de poder es sinceramente de los más altos que hallamos en el universo Pokémon. Dado que tiene la habilidad de aprender cualquier movimiento ya existente. Así que su habilidad para adaptarse es considerablemente mayor a la de cualquier otro.

Giratina

Giratina sería otro de los Pokémon más potentes que existen. En realidad, solo es necesario observar las medidas cautelosas que Arceus tomó tras su creación, las cuales le permitieron confinar a este Pokémon en una dimensión distinta.

Dialga

Numerosos individuos afirman que el inicio del tiempo se inició en el mismo instante de su nacimiento. Además de ser venerado como una divinidad, Dialga posee el poder requerido para manejar el tiempo, lo que puede hacer que su avance sea más pausado, o incluso tener la habilidad de modificarlo y permitir el viaje en el tiempo.

Palkia

Es un Pokémon dragón de gran envergadura creado por Arceus para la existencia espacial. De acuerdo con las leyendas y mitos de Sinnoh y Hisui, este Pokémon es venerado como una divinidad. Posee la capacidad de alterar el espacio, manejar las conexiones de este creando portales y de esta manera poder moverse entre dimensiones a su voluntad total.