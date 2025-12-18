¿Casita de chicharrón? La receta viral para sorprender a tus invitados esta Navidad

Si buscas una alternativa creativa y deliciosa para decorar tu mesa en estas fiestas, la casita de chicharrón es la tendencia que necesitas conocer. Esta ingeniosa vuelta de tuerca a la tradicional "gingerbread house" no solo es visualmente impactante, sino que combina la textura crujiente del chicharrón con la suavidad del queso, convirtiéndose en el centro de mesa comestible perfecto para los amantes de los sabores intensos.

INGREDIENTES PARA HACER LA CASITA DE CHICHARRÓN

Para construir tu propia obra arquitectónica comestible, necesitarás elementos sencillos pero efectivos:

Chicharrón de cerdo : De preferencia láminas grandes y lo más planas posible.

: De preferencia láminas grandes y lo más planas posible. Queso crema : Actuará como el "cemento" de la estructura.

: Actuará como el "cemento" de la estructura. Queso cotija : Rallado para simular la nieve.

: Rallado para simular la nieve. Utensilios: Un cuchillo bien afilado, una batidora de mano y bolsas de plástico (o mangas pasteleras).

Te podría interesar: Romeritos con Camarones: La receta tradicional mexicana que debes probar en estas fechas decembrinas

¿CÓMO ARMAR LA ESTRUCTURA?

El secreto de una casita de chicharrón estable reside en las uniones. Primero, debes cremar el queso crema batiéndolo vigorosamente hasta que esté suave y colocarlo en una manga pastelera.

Para los cortes, evita presionar demasiado el chicharrón. El truco es usar un cuchillo afilado y realizar varias pasadas suaves hasta que el material se debilite y se corte limpiamente. Divide las piezas para las cuatro paredes y utiliza el queso crema para unir las esquinas.

Para el techo, es recomendable colocar una base plana de chicharrón que sirva de soporte. Sobre esta, añade triángulos de soporte internos para que las láminas del techo tengan la inclinación perfecta sin deslizarse.

NIEVE DE QUESO

Una vez armada la estructura, llega el momento de la creatividad. Puedes usar una boquilla más fina en tu manga de queso crema para dibujar ventanas, puertas y grecas decorativas.

El toque invernal se logra rallando queso cotija sobre el techo, simulando una nevada fresca.

La casita de chicharrón es una pieza de exhibición fascinante, pero recuerda que, debido a la humedad del queso crema, la estructura comenzará a perder su firmeza después de aproximadamente una hora. Por ello, se recomienda armarla poco antes de servirla o presentarla.

Esta receta es la prueba de que en la cocina el límite es la imaginación. ¡Atrévete a darle un toque muy mexicano y salado a tu próxima cena de Navidad!