Actor y cineasta anuncia que vive con VIH

El actor y director de cine Eduardo Casanova anunció este jueves que vive con VIH, una revelación que realizó a través de su cuenta de Instagram con un mensaje personal acompañado de un video adelanto de un documental sobre su vida. El proyecto está dirigido por el periodista Jordi Évole y se estrenará en salas de cine en 2026, según confirmó el propio cineasta.

En su publicación, Casanova explicó que durante años guardó silencio sobre su diagnóstico, una experiencia que describió como dolorosa y difícil. Aseguró que decidió hablar ahora, cuando se siente preparado, no solo por él, sino con la intención de ayudar a otras personas que atraviesan situaciones similares. Para el director, el cine es su forma natural de expresarse y de comunicar aquello que considera importante.

HABLAR DESDE LA DIGNIDAD

Casanova subrayó que hace pública su condición con dignidad, un concepto que debería acompañar a todas las personas con VIH al momento de contar su historia. Recordó que una gran parte de quienes viven con el virus no lo comparten ni siquiera con su entorno cercano debido al miedo, al rechazo y a la discriminación. Para él, el estigma sigue siendo uno de los principales problemas alrededor del VIH, a pesar de los avances médicos.

El director señaló que la falta de información sigue alimentando la serofobia, aversión hacia las personas seropositivas del VIH, provocando que muchas personas opten por el silencio como mecanismo de defensa. En ese sentido, destacó la importancia de visibilizar estas realidades para romper prejuicios que persisten desde los inicios de la pandemia.

EL CINE COMO HERRAMIENTA PARA VISIBILIZAR

El anuncio del documental está estrechamente ligado a su trabajo artístico más reciente. En su obra Silencio, Casanova aborda el tema del VIH a través de una historia protagonizada por una familia de vampiras que atraviesa distintas épocas, desde la Edad Media hasta un futuro cercano. La serie establece paralelismos entre las pandemias históricas y la del VIH, poniendo el foco en la exclusión, el miedo y la necesidad de ocultarse.

El cineasta explicó que buscó generar empatía hacia personajes condenados a vivir en los márgenes, reflejando cómo muchas personas con VIH han tenido que ocultar su realidad para evitar ser rechazadas. Para Casanova, vivir en silencio equivale a vivir escondido, algo que considera injusto, especialmente cuando se trata de una enfermedad.

UN PASO HISTÓRICO EN ESPAÑA

Durante la promoción de Silencio, el director ya había dejado mensajes claros sobre la importancia del tratamiento y la información. En una aparición televisiva, recordó que las personas con VIH que siguen su medicación pueden llevar una vida plena y no transmiten el virus, una idea clave para combatir el miedo y la desinformación.

Eduardo Casanova abre un espacio de diálogo necesario y pone sobre la mesa una realidad que aún enfrenta prejuicios. Su historia, contada desde el cine y la honestidad personal, busca aportar comprensión, empatía y conciencia sobre lo que significa vivir con VIH en la actualidad.