Fotógrafo descubre huellas de dinosaurios de hace 210 millones de años en un parque italiano

Un hallazgo inesperado en lo alto de los Alpes italianos ha sorprendido a la comunidad científica. Un fotógrafo de vida silvestre localizó una de las concentraciones más grandes y antiguas de huellas de dinosaurios jamás registradas en Europa, con una antigüedad estimada de 210 millones de años, dentro del Parque Nacional de Stelvio, en el norte de Italia.

El descubrimiento fue dado a conocer por The Associated Press y confirmado por especialistas del Museo de Historia Natural de Milán, quienes señalaron que se trata de alrededor de 20 mil huellas repartidas a lo largo de cinco kilómetros, una cifra poco común tanto por su magnitud como por el lugar donde fueron encontradas.

DÓNDE SE ENCONTRARON LAS HUELLAS DE DINOSAURIOS

Las marcas fósiles se ubican en una pared rocosa del Parque Nacional de Stelvio, a una altitud que va de los 2 mil 400 a los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar. La zona se encuentra orientada al norte, por lo que permanece gran parte del día en sombra, lo que ayudó a conservar los rastros durante millones de años.

El sitio está a unos dos kilómetros de Bormio, ciudad que será una de las sedes de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, donde se realizarán las competencias de esquí alpino masculino.

QUIÉN HIZO EL DESCUBRIMIENTO Y CÓMO OCURRIÓ

El hallazgo fue realizado por Elio Della Ferrera, fotógrafo especializado en vida silvestre, quien en septiembre se encontraba documentando ciervos y buitres en la región. Durante su recorrido, notó unas formaciones extrañas en una pared vertical situada a unos 600 metros por encima de la carretera más cercana.

Movido por la curiosidad, decidió escalar la roca para observarlas de cerca. Fue entonces cuando confirmó que se trataba de huellas fosilizadas. Tras el hallazgo, contactó a expertos, entre ellos al paleontólogo Cristiano Dal Sasso, del Museo de Historia Natural de Milán.

Della Ferrera explicó que la mayor sorpresa no fue encontrar huellas de dinosaurios, sino la enorme cantidad de marcas, muchas de ellas en excelente estado de conservación.

QUÉ TIPO DE DINOSAURIOS DEJARON LAS HUELLAS

De acuerdo con los análisis preliminares, las huellas pertenecen a dinosaurios herbívoros bípedos, de cuello largo, similares al Plateosaurus, una especie característica del período Triásico.

Estos animales habrían alcanzado hasta 10 metros de longitud y un peso aproximado de cuatro toneladas. Algunas huellas miden cerca de 40 centímetros de ancho y conservan marcas de garras, un detalle poco frecuente en este tipo de registros fósiles.

QUÉ REVELAN LAS HUELLAS SOBRE SU COMPORTAMIENTO

El estudio inicial sugiere que los dinosaurios se desplazaban en grupos y lo hacían a un ritmo lento y constante. En ciertos puntos, las huellas forman patrones circulares, lo que podría indicar que los animales se detenían juntos, posiblemente como una forma de protección colectiva.

Según Dal Sasso, los rastros muestran un desplazamiento tranquilo, sin señales de huida o carrera, lo que aporta información valiosa sobre el comportamiento social de estas especies primitivas.

POR QUÉ ESTE HALLAZGO ES EXCEPCIONAL

Los especialistas coinciden en que este descubrimiento es único por varias razones. Su antigüedad se remonta al período Triásico, una etapa temprana en la evolución de los dinosaurios. La cantidad de huellas, cercana a las 20 mil, lo convierte en uno de los mayores registros conocidos hasta ahora.

Además, se localizaron en lo que alguna vez fue una zona costera prehistórica, un lugar donde no se habían documentado huellas de dinosaurios anteriormente. A esto se suma el buen estado de conservación de muchas marcas, visibles a simple vista aunque difíciles de detectar sin equipo adecuado.

HABRÁ ACCESO PÚBLICO AL SITIO

Por el momento, las autoridades no tienen planes de abrir el sitio al público. La zona es remota y de difícil acceso, especialmente durante el invierno, cuando las condiciones climáticas la vuelven prácticamente inaccesible.

Aun así, el gobernador de Lombardía, Attilio Fontana, calificó el descubrimiento como un verdadero regalo para la región, tanto por su valor científico como por su coincidencia con la cercanía de los Juegos Olímpicos de Invierno, que pondrán a la zona en el centro de la atención internacional.