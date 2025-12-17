VIDEO | Misteriosas luces en hospital abandonado de Guadalajara desatan debate en redes

Un video grabado durante la noche en Guadalajara se volvió tendencia en redes sociales tras mostrar un fenómeno que muchos calificaron como inquietante. Las imágenes captaron el momento en que las luces de un hospital abandonado se prenden y apagan sin una explicación clara, lo que reavivó el interés por las historias paranormales en la ciudad.

UN LUGAR RODEADO DE HISTORIAS Y RUMORES

Guadalajara es conocida por albergar sitios que, según relatos populares, están marcados por sucesos extraños. Uno de ellos es el Hospital Infantil Guadalupano, un inmueble que desde hace años permanece en el abandono y que ha ganado fama entre los habitantes por supuestas apariciones y acontecimientos fuera de lo común.

Este sitio volvió a colocarse en el centro de la conversación digital luego de que un usuario compartiera un video donde se observa el edificio completamente oscuro, salvo por luces que comienzan a encenderse y apagarse de forma intermitente.

EL VIDEO QUE ENCENDIÓ LA POLÉMICA

En la grabación, que rápidamente se viralizó entre usuarios tapatíos, se aprecia el exterior del hospital durante la noche. Lo que más llamó la atención es que las luces parecen activarse como si el lugar estuviera en funcionamiento, pese a que el acceso al inmueble está restringido y solo se permite con autorización de las autoridades.

Este detalle fue suficiente para que el clip generara miles de reproducciones y comentarios, muchos de ellos cuestionando qué pudo haber provocado el extraño comportamiento de la iluminación.

¿FENÓMENO PARANORMAL O INTERVENCIÓN HUMANA?

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Mientras algunos internautas aseguraron que se trata de una posible manifestación paranormal, otros optaron por una explicación más racional y señalaron que podría tratarse de una filmación, una falla eléctrica o incluso de personas que ingresaron sin permiso.

Entre los comentarios más destacados, un usuario afirmó que en la zona se realizan exploraciones urbanas con frecuencia y que incluso estuvo en el lugar días antes. Esta versión sugiere que el encendido de luces pudo haber sido provocado de manera intencional por terceros.

EL MISTERIO SIGUE ABIERTO

Hasta el momento no existe una explicación oficial sobre lo ocurrido en el Hospital Infantil Guadalupano. Sin embargo, el video continúa circulando en redes sociales y alimentando el debate entre quienes creen en lo paranormal y quienes buscan una causa lógica.

Mientras tanto, el antiguo hospital vuelve a ser protagonista de historias que mezclan misterio, curiosidad y el poder viral de las redes sociales.