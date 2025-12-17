  • 24° C
VIDEO | Niño de 6 años muere en plena resonancia magnética

El caso, ocurrido en un hospital de Westchester, Nueva York, reabrió el debate sobre la seguridad en los procedimientos médicos

Dic. 17, 2025
La muerte de un niño de apenas seis años durante un estudio médico ha vuelto a generar conmoción en redes sociales, luego de que el video del momento se viralizara nuevamente. El caso, ocurrido en un hospital de Westchester, Nueva York, reabrió el debate sobre la seguridad en los procedimientos médicos y la responsabilidad del personal de salud.

QUÉ OCURRIÓ DURANTE EL ESTUDIO MÉDICO

El menor, identificado como Michael Colombini, acudió al hospital para someterse a una resonancia magnética de rutina. De acuerdo con los reportes, el niño ingresó a la sala acompañado de sus cuidadores, quienes cometieron un grave error al entrar con un tanque de oxígeno, un objeto metálico totalmente prohibido en este tipo de estudios.

Las resonancias magnéticas funcionan con imanes de alta potencia, capaces de atraer cualquier objeto metálico con gran fuerza, lo que convierte a estos equipos en espacios de alto riesgo si no se siguen los protocolos adecuados.

EL VIDEO QUE CIRCULA EN REDES SOCIALES

En las imágenes que se han difundido en internet se observa el momento en que el cilindro de oxígeno es succionado violentamente hacia el interior del equipo de resonancia. El tanque impactó directamente al menor en la cabeza, provocándole un traumatismo craneal severo.

Michael se encontraba dentro del equipo al momento del accidente, sin posibilidad de reaccionar ante el proyectil impulsado por el potente campo magnético.

MINUTOS CRÍTICOS Y FALTA DE RESPUESTA INMEDIATA

Tras el impacto, el personal médico no pudo intervenir de inmediato, ya que el equipo no contaba con un sistema de apagado de emergencia que permitiera detener el imán al instante. Esto obligó a esperar varios minutos antes de poder retirar al niño del área de riesgo.

El menor fue trasladado de urgencia a cirugía, donde los médicos intentaron salvarle la vida. Sin embargo, dos días después, Michael Colombini falleció a consecuencia de las graves lesiones sufridas.

CONSECUENCIAS PARA EL HOSPITAL

Luego del incidente, el hospital enfrentó fuertes sanciones y tuvo que pagar indemnizaciones millonarias a la familia del menor. El caso fue catalogado como un grave episodio de negligencia médica y se convirtió en un referente de los riesgos asociados al mal uso de equipos de resonancia magnética.

DEBATE SOBRE SEGURIDAD MÉDICA

La reaparición del video ha generado una nueva ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios exigen mayor capacitación al personal de salud y protocolos más estrictos para evitar tragedias similares.

Especialistas insisten en que ningún objeto metálico debe ingresar a una sala de resonancia magnética y que los hospitales deben contar con mecanismos de seguridad que permitan actuar de inmediato ante una emergencia.

Brayam Chávez
