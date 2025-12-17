  • 24° C
Viral

VIDEO | Jóvenes exponen cómo fueron estafados con boletos para Bad Bunny en CDMX; pierden 24 mil pesos

El caso fue expuesto públicamente por el creador de contenido Damián Cervantes, quien compartió el testimonio de los afectados a través de TikTok

Dic. 17, 2025
Un nuevo fraude relacionado con la venta de boletos para conciertos encendió las alertas en redes sociales, luego de que varios jóvenes denunciaran haber sido víctimas de una estafa al intentar asistir a uno de los conciertos de Bad Bunny en la Ciudad de México.

¿CÓMO FUE EL FRAUDE DE BOLETOS PARA BAD BUNNY?

El caso fue expuesto públicamente por el creador de contenido Damián Cervantes, quien compartió el testimonio de los afectados a través de un video en TikTok que rápidamente se volvió viral.

De acuerdo con la grabación, cuatro jóvenes perdieron en total 24 mil pesos tras confiar en una supuesta vendedora que ofrecía boletos para uno de los conciertos del cantante puertorriqueño. Cada uno entregó 6 mil pesos con la promesa de recibir sus accesos al evento; sin embargo, los boletos nunca llegaron.

Según el relato, el contacto se estableció de manera directa con una mujer que aseguraba contar con entradas disponibles. Tras acordar el precio, los jóvenes realizaron los depósitos correspondientes.

Fue después de completar el pago cuando comenzaron los problemas: la vendedora dejó de responder mensajes y, poco después, los bloqueó:

“Depositamos y me bloqueó”, narró uno de los afectados en el video, frase que se convirtió en uno de los momentos más comentados del clip.

Con el paso de las horas y ante la falta total de respuesta, los jóvenes confirmaron sus sospechas de haber sido engañados. Al intentar rastrear el perfil, descubrieron que cualquier forma de contacto había sido eliminada.

La supuesta vendedora se identificaba como Camila García; no obstante, al investigar más a fondo, los afectados descubrieron que se trataba de un caso de robo de identidad.

REACCIONES Y ADVERTENCIAS EN REDES SOCIALES

La mujer real, cuya imagen y nombre fueron utilizados sin consentimiento, ya contaba con una denuncia previa relacionada con este tipo de delitos, lo que reforzó la hipótesis de suplantación.

Este detalle generó aún más indignación entre los usuarios de redes sociales, quienes señalaron la facilidad con la que los estafadores operan aprovechándose de la alta demanda.

El caso provocó cientos de reacciones y comentarios, muchos de ellos advirtiendo sobre el aumento de fraudes vinculados a la reventa de boletos, especialmente para conciertos de artistas internacionales.

El video de Damián Cervantes fue replicado como una advertencia clara: no confiar en ventas fuera de plataformas oficiales.

Actualmente, Bad Bunny se encuentra en México como parte de su gira mundial “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”.

El artista tiene programadas ocho presentaciones en el Estadio GNP Seguros de la CDMX, todas con alta demanda, un escenario perfecto y también peligroso para que este tipo de fraudes sigan ocurriendo.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


