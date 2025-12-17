Se declara culpable Eduardo Ravelo, líder de Barrio Azteca, por triple asesinato en 2010

Eduardo Ravelo, conocido como "Tablas" y señalado como uno de los principales líderes de la organización criminal Barrio Azteca, se declaró culpable ante un tribunal federal de Texas por su participación en el asesinato de tres personas vinculadas al consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, ocurrido en 2010.

La admisión de culpabilidad se dio luego de que el sujeto fuera extraditado a Estados Unidos hace menos de un mes, de acuerdo con información confirmada por el Departamento de Justicia estadounidense.

UN CRIMEN QUE SACUDIÓ A MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

El caso se remonta al 13 de marzo de 2010, cuando un ataque armado contra un vehículo en Ciudad Juárez terminó con la vida de tres personas relacionadas con la representación diplomática de Estados Unidos.

Entre las víctimas se encontraba una empleada del consulado que estaba embarazada, su esposo y el esposo de otra trabajadora de la misma institución. El hecho generó una fuerte condena internacional y colocó a Eduardo Ravelo en la lista de los criminales más buscados por el FBI.

LOS CARGOS QUE ACEPTÓ ANTE LA CORTE

Durante la audiencia, Ravelo se declaró culpable de múltiples delitos graves vinculados a su liderazgo dentro de Barrio Azteca. Entre los cargos que aceptó se encuentran:

Conspiración para participar en crimen organizado bajo la ley RICO.

Conspiración para distribuir e importar drogas.

Conspiración para lavar dinero.

Conspiración para cometer homicidio en un país extranjero.

Homicidio en apoyo de una organización criminal.

Debido a la gravedad de los delitos, la fiscalía estadounidense solicitará una sentencia de cadena perpetua. La pena final será determinada en una audiencia posterior por el juez del caso.

CÓMO OCURRIÓ EL ATAQUE EN CIUDAD JUÁREZ

De acuerdo con las investigaciones, el atentado fue ejecutado por pistoleros de Barrio Azteca que actuaron siguiendo órdenes directas de "Tablas". Los agresores abrieron fuego contra el vehículo en el que se trasladaban los empleados del consulado, provocando la muerte inmediata de las víctimas.

Este ataque se dio en uno de los momentos más violentos de la guerra entre organizaciones criminales en la frontera norte de México.

EL PAPEL DE EDUARDO RAVELO EN BARRIO AZTECA

Eduardo Ravelo asumió el liderazgo de Barrio Azteca alrededor de 2004 y se convirtió en una figura clave dentro de la estructura criminal que operaba en Ciudad Juárez.

La pandilla Barrio Azteca mantenía una alianza con "La Línea", brazo armado del Cártel de Juárez, y ambos grupos estaban involucrados en un conflicto armado con el cártel de Sinaloa, encabezado en ese entonces por Joaquín "El Chapo" Guzmán.

DETENCIÓN Y EXTRADICIÓN A ESTADOS UNIDOS

Tras años prófugo, Ravelo fue detenido en México en 2018. Posteriormente, el 20 de febrero de 2025, fue extraditado a Estados Unidos, lo que permitió reactivar el proceso judicial que ahora avanza hacia su sentencia definitiva.

Con esta declaración de culpabilidad, las autoridades estadounidenses consideran que se da un paso clave para cerrar uno de los casos más emblemáticos de violencia ligada al crimen organizado en la frontera entre México y Estados Unidos.