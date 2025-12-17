VIDEO | momento exacto en el que una figura terrorífica asecha a una niña en parque

Un video grabado durante la noche en un parque se volvió viral en redes sociales luego de que mostrara una escena que muchos usuarios describieron como inquietante. Las imágenes, captadas aparentemente por una niña, han generado miles de reacciones y comentarios por lo perturbador de lo que se observa.

UNA GRABACIÓN NOCTURNA QUE DESATÓ EL MIEDO

El clip comienza de manera tranquila, con la menor grabando el entorno oscuro del parque. Sin embargo, conforme avanzan los segundos, al fondo del lugar empieza a distinguirse una figura oscura que rompe con la aparente calma del momento.

La niña comenta en voz baja que el "ser" se mueve lentamente y parece acercarse. A medida que la silueta se hace más visible, la tensión aumenta y el miedo se vuelve evidente en su voz.

LA FIGURA SE ACERCA Y LA NIÑA SE ESCONDE

Ante el temor, la menor decide ocultarse mientras continúa grabando. La figura desaparece por instantes, pero poco después vuelve a aparecer, lo que intensifica la sensación de peligro.

En una de las escenas más impactantes del video, el supuesto ente avanza hacia la niña moviéndose en cuatro patas. El grito de la menor se escucha con claridad y el video se corta de forma abrupta, dejando el final abierto a la interpretación de quienes lo ven.

REDES SOCIALES REACCIONAN AL INQUIETANTE VIDEO

El material comenzó a circular rápidamente en plataformas como TikTok, X y Facebook, impulsado principalmente por cuentas dedicadas a contenido paranormal. En poco tiempo, el video acumuló miles de reproducciones y comentarios.

Mientras algunos usuarios aseguran que se trata de una presencia inexplicable o un posible evento paranormal, otros se muestran escépticos y consideran que podría tratarse de un montaje cuidadosamente editado.

¿SUCESO REAL O VIDEO MANIPULADO?

Entre las principales dudas que surgieron en redes sociales destaca el hecho de que una menor estuviera sola, de noche, en un parque grabando con total libertad. Este detalle ha llevado a varios internautas a cuestionar la autenticidad del video y a sugerir que podría tratarse de una puesta en escena.

Hasta el momento no existe información oficial que confirme el origen del clip ni la identidad de la niña. Aun así, el video continúa generando debate y alimentando la curiosidad de quienes buscan explicaciones entre lo paranormal y lo racional.