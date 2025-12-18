  • 24° C
Dic. 18, 2025
¿Qué regalar en Navidad? Cómo usar ChatGPT para elegir el presente perfecto para todos

Elegir qué regalar en Navidad suele convertirse en uno de los principales dolores de cabeza de la temporada decembrina. La presión por acertar con el gusto de cada persona, los presupuestos ajustados y la falta de tiempo hacen que muchos terminen recurriendo a obsequios genéricos.

Sin embargo, la tecnología ofrece una alternativa cada vez más utilizada: la inteligencia artificial. En particular, ChatGPT se ha posicionado como una herramienta útil para quienes buscan ideas de regalos personalizadas y prácticas.

¿CÓMO USAR CHATGPT PARA ELEGIR EL PRESENTE PERFECTO?

En los últimos años, esta plataforma ha sido empleada no solo para resolver dudas o generar textos, sino también para sugerir regalos según edad, intereses, relación personal y presupuesto, lo que la convierte en un asistente digital para las compras navideñas.

ChatGPT puede ayudar a clasificar a las personas a quienes se les dará un regalo, ya sea familia, pareja, amigos, compañeros de trabajo o niños. A partir de esa información, la herramienta es capaz de proponer desde objetos materiales hasta experiencias, evitando opciones repetidas y poco significativas.

La IA funciona mejor cuando se le dan detalles claros. Se le puede pedir recomendaciones muy específicas con solo escribir una instrucción (prompt).

EJEMPLOS DE PROMPTS QUE SE PUEDEN USAR: 

  • "Dame ideas de regalo para una mujer de 35 años que ama el café y la lectura, con presupuesto de 500 pesos."
  • "Sugiere regalos originales para un niño de 8 años que le gusta la ciencia."
  • "¿Qué puedo regalarle a mi papá si le gustan los asados y la tecnología?"
  • "Ideas de regalos económicos pero creativos para intercambio navideño."

ChatGPT analizará la información y dará listas personalizadas, adaptadas a las necesidades.

Así, en medio del auge de la tecnología y las compras decembrinas, ChatGPT se consolida como una opción innovadora para quienes buscan regalar mejor en Navidad, demostrando que la inteligencia artificial también puede formar parte de las tradiciones de fin de año.

