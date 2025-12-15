  • 24° C
Viral

¿Qué es "Advent Calendar"? Esta tendencia viral que arrasa en redes sociales y cómo crear el tuyo

Se volvió una costumbre divertida que invita a disfrutar un pequeño detalle cada día mientras se acerca la celebración de la Navidad

Dic. 15, 2025
Cada compartimento puede incluir dulces, notas con mensajes, pequeños regalos o actividades para disfrutar en familia
Durante la temporada navideña, muchas familias colocan en sus hogares un Calendario de Adviento. Esta tradición comenzó en Alemania durante el protestantismo del siglo XIX y servía para contar los días que faltaban hasta Navidad. Con el tiempo, la costumbre se ha adaptado y modernizado, convirtiéndose en un fenómeno que ahora también se disfruta en plataformas digitales.

Las familias encendían una vela cada domingo en la corona de adviento, mientras marcaban el avance hacia la festividad. Hoy, los calendarios se utilizan más como un gesto de cariño entre familiares y amigos, permitiendo compartir alegría, mantener la ilusión de la temporada y disfrutar de pequeñas sorpresas diarias hasta el 25 de diciembre.

DE TRADICIÓN A TENDENCIA EN REDES SOCIALES

El Calendario de Adviento, se ha vuelto viral porque se adapta perfectamente al contenido que funciona en redes sociales. Los usuarios publican videos diarios mostrando las sorpresas que descubren al abrir cada casilla, generando una serie de publicaciones durante todo diciembre. Esta dinámica mantiene a los seguidores interesados y aumenta la interacción, convirtiéndose en un tipo de contenido que se comparte constantemente.

Muchas marcas y creadores de contenido utilizan esta dinámica para mantener la visibilidad en redes, lanzar productos de edición limitada y conectar con sus audiencias. Empresas de belleza como Sephora, Dior, L´Oreal y la creadora mexicana Yuya han desarrollado sus propios calendarios, mientras que marcas de juguetes y alimentos también se han sumado. Incluso, muchas personas prefieren crear su calendario casero, agregando un toque personal y regalos únicos.

CÓMO CREAR UN CALENDARIO DE ADVIENTO EN CASA

Hacer un calendario en casa es fácil y muy creativo. Se pueden usar materiales simples como bolsas de papel, cajas pequeñas o sobres, decorarlos con motivos navideños y numerarlos del 1 al 24 o al 25 de diciembre. Cada compartimento puede incluir dulces, notas con mensajes, pequeños regalos o actividades para disfrutar en familia.

Una opción muy popular es tomar bolsas de papel marrón, decorarlas con diseños festivos y asignarles un número, luego colocarlas en repisas o colgarlas en una pared para crear un rincón navideño especial. Este tipo de calendario no solo es divertido de construir, sino que también permite personalizar cada sorpresa según los gustos de quienes lo recibirán, haciendo que la experiencia sea única y especial. Te compartimos un breve tutorial para que también puedas crear uno en casa.

Fernanda Rodríguez
