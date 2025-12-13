  • 24° C
Llevarán una feliz Navidad a hijos de reclusas

La Letra Escarlata recolecta juguetes para entregarlos el próximo 23 de diciembre

Dic. 13, 2025
Entre otras actividades que lleva a cabo la Letra Escarlata, programa impulsado por la activista y poeta Mara Romero, se encuentra una colecta de juguetes, cobijas, mochilas o tenis que serán entregados a hijos de mujeres reclusas en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón.

El día 23 de diciembre se realizará una posada para llevarles una feliz Navidad a las internas y sus hijos, adelantó Mara Romero, quien invitó a la sociedad civil a sumarse a la causa; los donativos dejarán de recibirse hasta el día 22 de este mes.

Ayer se realizó a cabo un Mercado de Regalos en la Academia de Arte Sociedad Cultural de Sonora, donde se recibieron algunos donativos. "Son ofrendas sencillas que, en manos de los hijos e hijas de las mujeres privadas de su libertad, se vuelven luz, abrazo y esperanza. Todos los juguetes recaudados serán destinados a las hijas e hijos de las mujeres privadas de su libertad. Su presencia y su apoyo harán una diferencia real en la vida de estas familias", comentó.

También se estrenó la obra de teatro Nopalitos Time al interior del Cereso en la zona femenil. La puesta en escena fue creada para la comunidad por la Compañía de Teatro Penitenciario.

Para ingresar las personas llevaron algunos presentes "dignos de Santa Claus", que serán agregados a los juguetes que se darán a los hijos de las mujeres que se encuentran adentro del Cereso.

Quienes deseen obtener mayor información pueden comunicarse a la página de Facebook La Letra Escarlata.

