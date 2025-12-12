Suma Sonora 3 nuevas defunciones por rickettsia

En lo que va del 2025, el estado de Sonora sumó tres nuevos casos de Rickettsia rickettsii, mismos casos de la enfermedad que culminaron en defunciones, para llegar a un total de 52 en lo que va del presente año, de acuerdo con información difundida por la Secretaría de Salud Pública.

En lo que va del año se han estudiado mil 184 casos sospechosos, de los que se confirmaron 135, derivando de estos los 52 fallecimientos, lo que da una letalidad del 39 por ciento, indica la institución.

A la misma semana epidemiológica del 2024 se acumulaban 962 casos estudiados, de los que 173 fueron confirmados y de ellos, 62 fueron defunciones; por lo que en el 2025 se registra un incremento del 23 por ciento en la notificación, una reducción del 22 por ciento en casos, una disminución del 16 por ciento en defunciones, así como un aumento del 3 por ciento en la letalidad, menciona la fuente.

Las defunciones del presente año sucedieron en los municipios de Hermosillo con 10 casos; Navojoa con ocho; Etchojoa con seis; Guaymas y Cajeme con cinco casos cada uno; Benito Juárez y Agua Prieta tres cada uno; Huatabampo con dos, San Miguel de Horcasitas, Puerto Peñasco y Empalme con dos casos cada uno, Bácum, Nacozari de García, Pitiquito y San Ignacio Río Muerto con un caso cada uno, de los cuales 44 no presentaban comorbilidades, mientras que los restantes ocho presentaban diabetes, hipertensión u otras condiciones negativas, indica el informe.

Asimismo, menciona que la edad promedio en los casos fatales, es de los 36 años, mientras que la edad en la que más casos se presentaron es de los 40 a 44 años, con nueve casos; le sigue el rango de 30 a 34 años, de 35 a 39 y de 45 a 49, con seis muertes en cada uno.