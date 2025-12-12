  • 24° C
Lidera Sonora en casos de dengue

A la semana epidemiológica 49, registra 3 mil 877 casos, seguido por Veracruz con 2 mil 749 y Jalisco con 2 mil 275

Dic. 12, 2025
El estado de Sonora lidera a nivel nacional el panorama epidemiológico relativo a casos de dengue a la semana epidemiológica 49, al registrar 3 mil 877 casos, seguido por Veracruz con 2 mil 749 y Jalisco con 2 mil 275, reportó la Secretaría de Salud Pública de la entidad.

Del total de casos confirmados en Sonora, 2 mil 290 son del considerado como dengue no grave; mil 498 fueron del considerado dengue con signos de alarma, mientras que los restantes 89 casos son del llamado dengue grave, indica el informe de la Secretaría de Salud.

En cuanto a defunciones por este padecimiento, a la fecha actual, en la entidad se han confirmado únicamente cinco casos, contra uno que se registró el año anterior, señala la dependencia.

Por municipios, Guaymas acumula mil 53 casos de dengue no grave y 420 entre el dengue con signos de alarma y grave; Bácum tiene 99 casos de dengue no grave y 60 de los otros dos tipos; en San Ignacio Rio Muerto se concentran 87 casos de dengue no grave y 58 entre dengue con signos de alarma y dengue grave; Ónavas acumula tres casos en total.

Y del resto de los municipios en los que hubo casos, suman mil 49 casos de dengue no grave y mil 48 de los otros dos tipos, según el informe de la dependencia federal encargada de llevar la estadística.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

