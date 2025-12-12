Sindicato el Transporte busca disminuir el riesgo de accidentes en Cajeme

Debido a que en diciembre aumenta en un 50 por ciento el riesgo de que los operadores del transporte urbano tengan algún accidente debido a que hay más tráfico en las calles, el Sindicato de Trabajadores del Transporte Urbano en Cajeme advierte a sus agremiados que manejen con más precaución, informó Luis Acosta Cárdenas.

El secretario general de esa organización sindical dijo que en Cajeme aumenta significativamente el riesgo de accidentes, sobre todo porque los trabajadores del transporte urbano deben cumplir con los tiempos de recorridos para llegar a su destino, lo cual complica más su labor y los expone.

"En el mes de diciembre es donde más se registran accidentes en el transporte urbano debido al aumento de carros en circulación, a los operadores de los camiones se les pide precaución, pero la verdad sí se les dificulta por los tiempos que traen para llegar a su destino; sin duda, el aumento de tráfico les afecta mucho en el cumplimiento de su labor esto sucede especialmente en el mes de diciembre", abundó.

IMPACTO DEL TRÁFICO Y LA EDUCACIÓN VIAL EN CAJEME

Hasta el momento no se ha tenido ningún accidente esta temporada y aunque se está trabajando para que se mantenga de esa manera, también influye mucho la falta de educación vial entre los automovilistas que circulan por la ciudad.

"Esperemos que en este diciembre no haya accidentes en los camiones, pero por lo regular sí se da un aumento, esto debido al aumento de carros en este mes y también la falta de educación vial que es muy notoria en los conductores aquí en Cajeme".