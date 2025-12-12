Programas del Bienestar dejan derrama económica en Cajeme este año

Los programas sociales de la Secretaría del Bienestar dejaron una derrama económica superior a los dos mil millones de pesos en Cajeme a lo largo de este año.

Personal de la dependencia federal en Cajeme informó que la inversión realizada en el municipio se distribuyó en los 15 programas que se tienen vigentes de la federación, entre los que se encuentran los más recientes: Pensión Mujeres Bienestar, Beca Rita Cetina y la Clínica es Nuestra.

Además de estos tres programas, la derrama económica se tuvo en los programas Pensión para el Bienestar del Adulto Mayor, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, Jóvenes Construyendo el Futuro, la Escuela es Nuestra, Bienpesca, entre otros.

NUEVAS INCORPORACIONES Y PROGRAMAS EN 2025

Entre las novedades que se tuvieron este año para Cajeme se tuvieron la incorporación de los estudiantes de secundaria al programa de becas, además de las mujeres de 60 a 64 que empezaron a recibir su pensión, se agregaron escuelas de nivel media superior al programa de la Escuela es Nuestra, por nombrar algunas.

El 2025 cerró en Cajeme con la incorporación al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, así como nuevas inscripciones a Pensión Mujeres Bienestar y Pensión para el Bienestar del Adulto mayor, estos últimos concluyen este sábado.

El año entrante se tendrá la incorporación de estudiantes de primaria al programa Rita Cetina, iniciando en enero con cuarto, quinto y sexto, para después añadir a primero, segundo y tercero en agosto.