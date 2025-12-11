Culmina peregrinación en Ciudad Obregón: fieles arriban al Santuario Guadalupano

Con profunda fe y devoción, los peregrinos comenzaron a llegar esta tarde al Santuario Guadalupano, culminando su recorrido por las calles de Ciudad Obregón en honor a la Virgen de Guadalupe.

Las imágenes de su llegada reflejan la intensidad emocional de esta tradición que une a familias y comunidades.

Al ingresar al recinto, la emoción se hizo palpable, oraciones silenciosas, miradas al cielo y abrazos entre los asistentes mostraron el significado personal y espiritual de este momento.

El santuario alcanzó su capacidad máxima, con más de 800 personas reunidas para ser parte de esta celebración guadalupana.

Los peregrinos se preparan ahora para la misa previa a las mañanitas, celebrada en primer término por el Padre Salvador Nieves, capellán del santuario, junto al Padre Martín Cejudo, encargado de la festividad guadalupana este año.

Ambos presiden una ceremonia que marca uno de los momentos más esperados de la jornada.

El ambiente religioso se complementa con los cánticos del Coro Guadalupano, agrupación que cada año acompaña esta celebración y que ya ha comenzado a interpretar los himnos tradicionales que llenan de solemnidad y emoción el santuario.

Entre rezos, cantos y expresiones de agradecimiento, los fieles mantienen viva una tradición que sigue convocando a cientos de creyentes, quienes esta noche honran a la Virgen Morena con devoción, esperanza y gratitud.