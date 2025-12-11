Alba Luz Borbón va por impulso a Derechos Humanos: asume sub dirección de organismo

Con una agenda marcada por revisar los temas de derechos humanos de personas que se encuentran en el Cereso, así como una revisión del discurso institucional de las autoridades municipales sobre la violencia e impulsar el derecho a la salud y el agua potable, Alba Luz Borbón asumió el cargo de sub directora de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos en Cajeme.

La toma de protesta se dio en el marco del día Internacional de los Derechos Humanos y la nueva sub directora destacó se acercará pedir al gobierno municipal que cambie su discurso institucional sobre los hechos violentos que suceden en el municipio, al señalar que no son sensibles a la realidad por la que pasan familias de la localidad.

Acciones de la autoridad en el Cereso de Cajeme

"El discurso institucional es celebrar que Cajeme salió de las ciudades más violentas del mundo, señala que es un logro, pero la realidad es que hay familias que todavía están perdiendo a sus seres queridos, por eso vamos a pedir que se revise", detalló.

Por otro lado, dijo que se acercaría a aclarar por qué hubo personas privadas de su libertad que fueron trasladadas del Cereso de Obregón hacia otros municipios de la entidad.

"Vamos a revisar qué está sucediendo en el Cereso de Cajeme, hay familias que nos dicen que se llevaron a sus familiares a otros municipios como Nogales y Hermosillo sin avisarles, eso los deja muy vulnerables", dijo.

El organismo también trabajará por impulsar el derecho humano del agua potable y la salud, esta última viéndose afectada por la cantidad de fugas de aguas negras que hay en diferentes puntos de la localidad.

"Esa es la agenda de trabajo en la que vamos a estar trabajando lo que resta del mes de diciembre", puntualizó.