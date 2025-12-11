Sonora retrocede en empleos formales durante noviembre: IMSS

Sonora registró una contracción en empleos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante noviembre, luego que se tuviera una baja de 7 mil 231 espacios laborales afiliados en relación al mes inmediato anterior.

Según la Información Estadística de los Puestos de Trabajo registrados por los patrones en el IMSS, en octubre se registraron 654 mil 436 espacios, mientras que en noviembre la cifra cayó a 647 mil 205.

La caída del 1.10 por ciento representó la primera variación negativa en los últimos meses, luego que la tendencia se había mantenido de recuperación.

Distribución salarial y sectores con mayor empleo en Sonora

Los sectores que registraron más trabajadores durante noviembre de este año fueron el Comercio con 144 mil 034, seguido por la Industria de la Transformación con 134 mil 694 y servicios con 107 mil, que se mantienen como los principales generadores en la entidad.

El sueldo promedio que percibieron los trabajadores en la entidad fue de 585.80 pesos diarios, de los cuales los hombres en la entidad percibieron un promedio de 623.49 pesos y las mujeres 531.91 pesos.

A pesar de ese promedio general, el desglose de empleos afiliados al IMSS por rango salarial es de 189 mil 551 fuentes de trabajo que perciben de 2 a 3 salarios mínimos; 152 mil 441 de 3 a 4 salarios y 104 mil 511 de 4 a 5, mientras que los que ganan un salario mínimo sumaron 9 mil 575 y los que más ganan son los de 15 a 16 salarios mínimos, que ascienden a 2 mil 939.