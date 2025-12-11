Bachillerato deportivo se prepara para promoción en Cajeme

En busca de captar a un mayor número de estudiantes el próximo ciclo, el Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva (BTED) se prepara para iniciar el proceso de promoción a partir de enero, informó el encargado de la Jefatura de Vinculación Comunitaria y Proyectos Escolares del plantel, Alfonso Noriega Olivas.

El académico explicó que la promoción de la escuela entre los jóvenes de Cajeme será a partir de enero, en busca de ubicar a aquellos que estén interesados en el bachillerato.

Actualmente se tienen 227 alumnos inscritos y, además de la promoción que se hará entrando el año, también se tiene proyectado arrancar antes con el proceso de admisión y equipararlo con el de Prepa Sonora, lo cual dará una mayor oportunidad de captar a los interesados.

Proyectos y logros del BTED para el próximo ciclo

"Tenemos una matrícula actual de 227 estudiantes y el proyecto para el año que viene es iniciar el proceso de admisión un poco más pronto, o al menos equipararlo, igualarlo a Prepason para captar la mayor cantidad posible de estudiantes referentes al beisbol"

Otro de los proyectos que se tienen para el próximo ciclo académico es abrir el grupo de la tercera generación de la especialidad de fisioterapia, con lo cual se tendrían los tres grupos que se buscan.

Noriega Olivas dijo que la escuela va creciendo en matrícula, además que son actualmente campeones estatales, lo cual buscarán mantener para el año entrante.

"La escuela va creciendo, va muy bien, somos campeones estatales a nivel preparatoria".