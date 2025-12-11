  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 11 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Bachillerato deportivo se prepara para promoción en Cajeme

Quieren iniciar más temprano el proceso de admisión para captar a un mayor número de estudiantes

Dic. 11, 2025
La escuela tiene diferentes proyectos para el año entrante con lo que busca seguir posicionando al plantel en la localidad
La escuela tiene diferentes proyectos para el año entrante con lo que busca seguir posicionando al plantel en la localidad

En busca de captar a un mayor número de estudiantes el próximo ciclo, el Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva (BTED) se prepara para iniciar el proceso de promoción a partir de enero, informó el encargado de la Jefatura de Vinculación Comunitaria y Proyectos Escolares del plantel, Alfonso Noriega Olivas.

El académico explicó que la promoción de la escuela entre los jóvenes de Cajeme será a partir de enero, en busca de ubicar a aquellos que estén interesados en el bachillerato.

Actualmente se tienen 227 alumnos inscritos y, además de la promoción que se hará entrando el año, también se tiene proyectado arrancar antes con el proceso de admisión y equipararlo con el de Prepa Sonora, lo cual dará una mayor oportunidad de captar a los interesados.  

imagen-cuerpo

Proyectos y logros del BTED para el próximo ciclo

"Tenemos una matrícula actual de 227 estudiantes y el proyecto para el año que viene es iniciar el proceso de admisión un poco más pronto, o al menos equipararlo, igualarlo a Prepason para captar la mayor cantidad posible de estudiantes referentes al beisbol"

Otro de los proyectos que se tienen para el próximo ciclo académico es abrir el grupo de la tercera generación de la especialidad de fisioterapia, con lo cual se tendrían los tres grupos que se buscan.

Noriega Olivas dijo que la escuela va creciendo en matrícula, además que son actualmente campeones estatales, lo cual buscarán mantener para el año entrante.

"La escuela va creciendo, va muy bien, somos campeones estatales a nivel preparatoria".

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Sonora retrocede en empleos formales durante noviembre: IMSS
Ciudad Obregón

Sonora retrocede en empleos formales durante noviembre: IMSS

Diciembre 11, 2025

Noviembre registró una baja en los empleos registrados ante el Imss en el estado

Alba Luz Borbón va por impulso a Derechos Humanos: asume sub dirección de organismo
Ciudad Obregón

Alba Luz Borbón va por impulso a Derechos Humanos: asume sub dirección de organismo

Diciembre 11, 2025

Señaló que la agenda de diciembre se encuentra marcada por tres temas principales

Lleva Pastoral de la Salud esperanza a enfermos
Ciudad Obregón

Lleva Pastoral de la Salud esperanza a enfermos

Diciembre 11, 2025

La agrupación ha visitado durante el transcurso de este año a más de 12 mil personas enfermas