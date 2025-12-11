Lleva Pastoral de la Salud esperanza a enfermos

A más de 12 mil personas que se encuentran enfermas y postradas en hospitales, han visitado este año quienes integran la Pastoral de la Salud de la Diócesis de Ciudad Obregón, tanto en Cajeme, como en Navojoa, Huatabampo y Guaymas, con el objetivo de llevarles un mensaje de fe y esperanza.

Priscila Murrieta, coordinadora de la Pastoral de la Salud, mencionó que son 10 los nosocomios que se visitaron, a los cuales se ha llevado la unción de los enfermos con compañía de sacerdotes, la comunión, confesiones y oraciones por el bienestar de los pacientes.

"No apoyan los sacerdotes con la unción de enfermos, son un conjunto de padres que nos acompañan, llevamos la eucaristía, se hacen confesiones antes y después de cirugías. Y también se lleva la comunión. Tenemos 10 hospitales a cargo, que están en Ciudad Obregón, Guaymas, Huatabampo y Navojoa. Aproximadamente visitamos a 12 mil 327 enfermos este año, y hemos dado temas por parte de la Pastoral de la Salud, van 5 mil 700", dijo.

Cada año también se realiza una Feria por la Salud, en la que participan médicos y enfermeras, así como traumatólogos, epidemiólogos y personal de medicina interna. Esta se lleva a distintas partes del municipio de Cajeme, así como de otras partes de la Diócesis de Ciudad Obregón

"Tenemos muchos años haciendo esta Feria de la Salud, vamos a Pueblo yaqui, así como a otras colonias de Huatabampo, Navojoa y Guaymas", mencionó.

La Pastoral de la Salud cuenta con un banco de medicinas en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, donde se apoya a personas de escasos recursos.