Ciudad Obregón

Lleva Pastoral de la Salud esperanza a enfermos

La agrupación ha visitado durante el transcurso de este año a más de 12 mil personas enfermas

Dic. 11, 2025
A más de 12 mil personas que se encuentran enfermas y postradas en hospitales, han visitado este año quienes integran la Pastoral de la Salud de la Diócesis de Ciudad Obregón, tanto en Cajeme, como en Navojoa, Huatabampo y Guaymas, con el objetivo de llevarles un mensaje de fe y esperanza.

Priscila Murrieta, coordinadora de la Pastoral de la Salud, mencionó que son 10 los nosocomios que se visitaron, a los cuales se ha llevado la unción de los enfermos con compañía de sacerdotes, la comunión, confesiones y oraciones por el bienestar de los pacientes.

imagen-cuerpo

"No apoyan los sacerdotes con la unción de enfermos, son un conjunto de padres que nos acompañan, llevamos la eucaristía, se hacen confesiones antes y después de cirugías. Y también se lleva la comunión. Tenemos 10 hospitales a cargo, que están en Ciudad Obregón, Guaymas, Huatabampo y Navojoa. Aproximadamente visitamos a 12 mil 327 enfermos este año, y hemos dado temas por parte de la Pastoral de la Salud, van 5 mil 700", dijo.

imagen-cuerpo

Cada año también se realiza una Feria por la Salud, en la que participan médicos y enfermeras, así como traumatólogos, epidemiólogos y personal de medicina interna. Esta se lleva a distintas partes del municipio de Cajeme, así como de otras partes de la Diócesis de Ciudad Obregón

"Tenemos muchos años haciendo esta Feria de la Salud, vamos a Pueblo yaqui, así como a otras colonias de Huatabampo, Navojoa y Guaymas", mencionó.

imagen-cuerpo

La Pastoral de la Salud cuenta con un banco de medicinas en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, donde se apoya a personas de escasos recursos.

Javier Zepeda
Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

