  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 12 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Abre convocatoria Tec de Monterrey a Líderes del Mañana

La universidad en su campus Ciudad Obregón invita a jóvenes preparatorianos a inscribirse y lograr una de las becas de 100%

Dic. 12, 2025
Abre convocatoria Tec de Monterrey a Líderes del Mañana

El Tec de Monterrey, como universidad trata de ser pertinente con la sociedad en la que se enmarcan sus campus, y en esta dinámica es que busca a los liderazgos juveniles que en un futuro puedan ser piezas clave dentro de la sociedad, por lo que ofrece becas de 100 por ciento a preparatorianos del municipio de Cajeme que estén llevando a cabo algún proyecto a favor la sociedad y estén interesados en cursar una de sus carreras e incluirlos en sus Lideres del Mañana, indicó Norma Gallegos.

La líder de admisiones y atracción de talento del campus Ciudad Obregón dijo que el programa Líderes del Mañana tiene ya 12 años en la institución y pretende captar a aquellos jóvenes con habilidades cognitivas más sobresalientes y que además estén desarrollando actividades hacia la comunidad, y tengan un promedio académico general de por lo menos 90 y tengan condiciones económicas familiares difíciles.

Al ser beneficiados con el programa, comentó, estos jóvenes van a contar con una beca del 100 por ciento durante toda la carrera; es decir, durante ocho o más semestres de que conste la misma.

Asimismo, contarán con el apoyo de todos los libros que requieran; el acompañamiento e incluso, alojamiento y demás beneficios al tener que salir a otros campus a culminar sus estudios, agregó.

Manifestó que, para ello, la institución cuenta con apoyos económicos de donantes, así como de los recursos recaudados en el Sorteo Tec, entre otras fuentes de recursos.

Reveló que de unos 25 mil estudiantes que comienzan el proceso, 2 mil llegan a ser finalistas, para quedar en el programa únicamente 200, y a la fecha se han beneficiado alrededor de 2 mil 200.

Comentó que la primera barrera a la que se enfrentan al ir a preparatorias de Ciudad Obregón, es a la incredulidad de los muchachos, pues no creen posible que se les vaya a dar una beca completa, sin embargo, esto es una realidad para quienes se atreven y lo logran.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

Contenido Relacionado
Cumplen devotos a la virgen de Guadalupe
Ciudad Obregón

Cumplen devotos a la virgen de Guadalupe

Diciembre 12, 2025

A pie, en carro y hasta en sillas de ruedas llegaron los peregrinos este viernes al cerrito, para honrar, dar gracias, pero también a pedirle ayuda

Sindicato el Transporte busca disminuir el riesgo de accidentes en Cajeme
Ciudad Obregón

Sindicato el Transporte busca disminuir el riesgo de accidentes en Cajeme

Diciembre 12, 2025

Aunque no se han tenido accidentes esta temporada, normalmente aumentan los riesgos debido a que hay más transito

Programas del Bienestar dejan derrama económica en Cajeme este año
Ciudad Obregón

Programas del Bienestar dejan derrama económica en Cajeme este año

Diciembre 12, 2025

A lo largo del año los programas de la Secretaría del Bienestar dejaron beneficios a diferentes sectores de la población