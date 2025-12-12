Abre convocatoria Tec de Monterrey a Líderes del Mañana

El Tec de Monterrey, como universidad trata de ser pertinente con la sociedad en la que se enmarcan sus campus, y en esta dinámica es que busca a los liderazgos juveniles que en un futuro puedan ser piezas clave dentro de la sociedad, por lo que ofrece becas de 100 por ciento a preparatorianos del municipio de Cajeme que estén llevando a cabo algún proyecto a favor la sociedad y estén interesados en cursar una de sus carreras e incluirlos en sus Lideres del Mañana, indicó Norma Gallegos.

La líder de admisiones y atracción de talento del campus Ciudad Obregón dijo que el programa Líderes del Mañana tiene ya 12 años en la institución y pretende captar a aquellos jóvenes con habilidades cognitivas más sobresalientes y que además estén desarrollando actividades hacia la comunidad, y tengan un promedio académico general de por lo menos 90 y tengan condiciones económicas familiares difíciles.

Al ser beneficiados con el programa, comentó, estos jóvenes van a contar con una beca del 100 por ciento durante toda la carrera; es decir, durante ocho o más semestres de que conste la misma.

Asimismo, contarán con el apoyo de todos los libros que requieran; el acompañamiento e incluso, alojamiento y demás beneficios al tener que salir a otros campus a culminar sus estudios, agregó.

Manifestó que, para ello, la institución cuenta con apoyos económicos de donantes, así como de los recursos recaudados en el Sorteo Tec, entre otras fuentes de recursos.

Reveló que de unos 25 mil estudiantes que comienzan el proceso, 2 mil llegan a ser finalistas, para quedar en el programa únicamente 200, y a la fecha se han beneficiado alrededor de 2 mil 200.

Comentó que la primera barrera a la que se enfrentan al ir a preparatorias de Ciudad Obregón, es a la incredulidad de los muchachos, pues no creen posible que se les vaya a dar una beca completa, sin embargo, esto es una realidad para quienes se atreven y lo logran.