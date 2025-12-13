Protección Civil apoyará a indigentes

El coordinador de Protección Civil Municipal, Francisco Mendoza Calderón, dio a conocer que la corporación cuenta con un operativo para auxiliar a personas que viven en situación de calle con alimento y cobijas, para garantizar su bienestar una vez que bajen las temperaturas.

Para ello se tiene coordinación con Seguridad Pública Municipal y el DIF Cajeme, explicó; asimismo, dijo que se tienen identificados puntos clave en los que se concentran indigentes, mediante recorridos que se han realizado.

“Estamos en coordinación, las temperaturas no han bajado lo suficiente, pero estamos viendo a las personas con capacidades diferentes y en situación de calle para estarlas auxiliando. Ahorita no ha sido el caso porque las temperaturas no han bajado lo suficiente, tenemos identificadas a las personas vulnerables y se realizan recorridos en coordinación con Seguridad Pública y DIF Cajeme”, mencionó.

Recordó a la ciudadanía que, en tiempos de altas temperaturas, se les reparten aguas frescas y sueros a las personas que viven en las calles, mientras que en tiempo de bajas temperaturas se implementa el operativo en mención para cuidar que no su salud no se vea afectada.

En caso de que sea necesario, Cajeme contará con zonas habilitadas para fungir como albergues temporales, al igual que sucede cuando se registran lluvias fuertes.

Una de ellas será la Central de Autobuses Faustino Félix Serna, adelantó Francisco Mendoza Calderón. Ante cualquier situación de emergencia y avistamiento de algún indigente que requiera apoyo, las personas pueden comunicarse al teléfono 911, o al DIF Cajeme.

DIF Cajeme cuenta con distintos programas para auxiliar a personas en situación de calle a lo largo del año.