  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 13 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Protección Civil apoyará a indigentes

La corporación está preparada para apoyar con alimento y cobijas cuando las temperaturas bajen

Dic. 13, 2025
Protección Civil apoyará a indigentes

El coordinador de Protección Civil Municipal, Francisco Mendoza Calderón, dio a conocer que la corporación cuenta con un operativo para auxiliar a personas que viven en situación de calle con alimento y cobijas, para garantizar su bienestar una vez que bajen las temperaturas.

Para ello se tiene coordinación con Seguridad Pública Municipal y el DIF Cajeme, explicó; asimismo, dijo que se tienen identificados puntos clave en los que se concentran indigentes, mediante recorridos que se han realizado.

“Estamos en coordinación, las temperaturas no han bajado lo suficiente, pero estamos viendo a las personas con capacidades diferentes y en situación de calle para estarlas auxiliando. Ahorita no ha sido el caso porque las temperaturas no han bajado lo suficiente, tenemos identificadas a las personas vulnerables y se realizan recorridos en coordinación con Seguridad Pública y DIF Cajeme”, mencionó.

Recordó a la ciudadanía que, en tiempos de altas temperaturas, se les reparten aguas frescas y sueros a las personas que viven en las calles, mientras que en tiempo de bajas temperaturas se implementa el operativo en mención para cuidar que no su salud no se vea afectada.

En caso de que sea necesario, Cajeme contará con zonas habilitadas para fungir como albergues temporales, al igual que sucede cuando se registran lluvias fuertes.

Una de ellas será la Central de Autobuses Faustino Félix Serna, adelantó Francisco Mendoza Calderón. Ante cualquier situación de emergencia y avistamiento de algún indigente que requiera apoyo, las personas pueden comunicarse al teléfono 911, o al DIF Cajeme.

DIF Cajeme cuenta con distintos programas para auxiliar a personas en situación de calle a lo largo del año.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Suma Sonora 3 nuevas defunciones por rickettsia
Ciudad Obregón

Suma Sonora 3 nuevas defunciones por rickettsia

Diciembre 12, 2025

En lo que va del año se han registrado 52 fallecimientos por la enfermedad: Salud

Lidera Sonora en casos de dengue
Ciudad Obregón

Lidera Sonora en casos de dengue

Diciembre 12, 2025

A la semana epidemiológica 49, registra 3 mil 877 casos, seguido por Veracruz con 2 mil 749 y Jalisco con 2 mil 275

Abre convocatoria Tec de Monterrey a Líderes del Mañana
Ciudad Obregón

Abre convocatoria Tec de Monterrey a Líderes del Mañana

Diciembre 12, 2025

La universidad en su campus Ciudad Obregón invita a jóvenes preparatorianos a inscribirse y lograr una de las becas de 100%