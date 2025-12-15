  • 24° C
Viral

Dic. 15, 2025
Carl’s Jr regalará hamburguesas para arrancar las posadas 2025 en México: así puedes obtener la tuya

La cadena de comida rápida Carl’s Jr sorprendió a sus clientes al anunciar que este 16 de diciembre regalará una Classic Burger en la compra de cualquier combo participante, como parte del inicio de las posadas 2025 en México. La promoción será válida solo por un día y en restaurantes seleccionados del país.

Con el arranque de las posadas 2025, Carl’s Jr decidió consentir a sus clientes en México con una promoción que rápidamente generó entusiasmo en redes sociales.

CARL’S JR REGALARÁ HAMBURGUESAS

La marca anunció que este martes 16 de diciembre regalará hamburguesas a quienes realicen la compra de un combo participante, una estrategia que tomó por sorpresa a los fanáticos de la cadena.

El anuncio fue difundido a través de las redes sociales oficiales de Carl’s Jr, donde en cuestión de horas comenzó a viralizarse entre los amantes de las hamburguesas, quienes buscan aprovechar el beneficio durante el primer día de las tradicionales celebraciones decembrinas.

Ante el interés generado, la empresa dio a conocer los detalles y condiciones para hacer válida la promoción, con el fin de que los consumidores sepan exactamente cómo obtener su hamburguesa gratis y eviten contratiempos al acudir a las sucursales.

ASÍ REGALARÁ HAMBURGUESAS CARL’S JR ESTE 16 DE DICIEMBRE

De acuerdo con la información oficial, este martes 16 de diciembre de 2025 los clientes podrán recibir una Classic Burger gratis al comprar cualquier combo participante. La promoción está limitada a una hamburguesa Classic Burger por combo adquirido.

Carl’s Jr precisó que la oferta no aplica en combos infantiles Star Pals, no es acumulable con otras promociones u ofertas y no será válida en restaurantes ubicados dentro de aeropuertos. Además, la promoción será válida únicamente ese día y solo en restaurantes participantes de México.

¿EN QUÉ COMBOS APLICARÁ LA PROMOCIÓN DE CARL’S JR?

La hamburguesa gratis no aplica en todos los combos; sin embargo, sí podrá obtenerse al comprar alguno de los siguientes:

  • Combo Famous Star con queso
  • Combo Super Star con queso
  • Combo Western Bacon Cheeseburger
  • Combo Doublé Western Bacon Cheeseburger
  • Combo The Big Carl
  • Combo Guacamole Bacon Burger
  • Combo Jalapeño Burger
  • Combo The Big Angus Burger

Con esta promoción, Carl’s Jr busca sumarse al ambiente festivo de las posadas y atraer a más clientes durante una de las temporadas de mayor consumo del año, ofreciendo un incentivo que promete largas filas y alta demanda en sus sucursales este 16 de diciembre.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

