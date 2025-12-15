Shakira confirma que Las Mujeres Ya No Lloran World Tour llegará a Europa en 2026

La cantante lo anunció en una entrevista con la revista Vanity Fair, donde explicó que esta nueva etapa del tour llega tras el gran éxito obtenido en América y representa un momento clave en su carrera.

Desde que comenzó, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour ha pasado por distintas ciudades de Sudamérica, Norteamérica y Centroamérica, convirtiéndose en una de las giras más importantes de toda su trayectoria. Los conciertos han sido reconocidos por su alto nivel de producción, con coreografías llamativas, tecnología visual moderna y un repertorio bien equilibrado. A esto se suma la cercanía emocional que Shakira ha logrado con su público en cada presentación.

Por esta razón, la llegada del tour a Europa era un paso esperado por millones de seguidores. Aunque todavía no se han dado a conocer fechas ni sedes oficiales, se prevé que Shakira se presente en varias capitales europeas. Entre las ciudades que más suenan como posibles paradas están Madrid, Barcelona, París, Londres, Roma, Berlín y Ámsterdam, donde existe una gran base de fans que ha mostrado su entusiasmo por verla en vivo.

MÚSICA, FAMILIA Y EMPODERAMIENTO MARCAN SU NUEVA ETAPA

Durante la entrevista, la cantante también habló del reto que representa esta nueva etapa del tour, tanto por el tamaño de los conciertos como por su papel como madre. Explicó que su intención es mantener un balance entre su vida personal y su carrera, por lo que planea viajar con su familia en varias fechas, no solo en Europa, sino también en regiones como Asia y Oriente Medio.

Shakira, ha señalado en distintas ocasiones que la maternidad ha cambiado la forma en la que organiza su trabajo y su vida, y esta gira no es la excepción. A través de entrevistas y redes sociales, ha dejado claro que su familia es una prioridad, sin dejar de lado su pasión por la música y el contacto con sus seguidores en todo el mundo.

Este tour como un proyecto con un mensaje fuerte de empoderamiento femenino, que refleja la historia del disco y su propio proceso de crecimiento y superación. Este mensaje ha sido bien recibido por sus fans, a quienes la cantante llama con cariño su "manada", y que han acompañado la gira en cada país visitado.

Aunque aún faltan detalles por confirmar, el anuncio de la gira europea ya ha provocado una gran expectativa en redes sociales y comunidades de seguidores. Muchos fans en Europa esperan con ansias el anuncio oficial de fechas y recintos. Se estima que los conciertos podrían realizarse principalmente en primavera y verano de 2026, aprovechando la temporada de festivales y eventos al aire libre. Además de Europa, adelantó que el tour también llegará a países de Asia y Oriente Medio, ampliando aún más su alcance global.

La confirmación de esta nueva etapa del tour representa un momento especial tanto para la artista como para sus seguidores, quienes esperan volver a disfrutar de sus canciones en vivo y formar parte de una experiencia musical y emocional que ha cruzado fronteras.