De "Cocinando a la Periqué" a "Cocinando con Issac": el regreso del influencer sonorense tras problemas legales

El influencer gastronómico originario de Sonora, popularmente conocido durante años como "Cocinando a la Periqué", ha vuelto a la actividad en redes sociales bajo una nueva identidad digital.

Ahora presenta su contenido a través de la página "Cocinando con Issac", donde continúa compartiendo recetas y videos de cocina tradicional, marcando así una nueva etapa tras los problemas legales que enfrentó recientemente.

El retorno del creador ha generado reacciones inmediatas entre sus seguidores. En pocos días, su nueva página ha logrado reunir alrededor de 37 mil seguidores, quienes interactúan activamente y celebran su regreso al entorno digital. En la descripción del perfil, Issac se dirige a su audiencia con un mensaje motivador, invitándolos a disfrutar de recetas y contenidos cargados de optimismo.

Su antigua cuenta, "Cocinando a la Periqué", permanece inactiva desde que se dio a conocer su detención. Dicho perfil acumulaba más de 4.3 millones de seguidores y lo posicionó como uno de los referentes más importantes de la gastronomía sonorense en plataformas como Facebook, YouTube y TikTok.

Luis Issac "N", de 38 años, alcanzó la fama digital gracias a la difusión de platillos típicos del estado de Sonora, como la carne asada, la barbacoa, el menudo, la cahuamanta y diversos mariscos. Su estilo sencillo y cercano le permitió conectar con millones de personas, logrando videos con más de 10 millones de reproducciones y transmisiones en vivo con miles de espectadores simultáneos. Además, era conocido por apoyar a su comunidad en Hermosillo mediante distintas iniciativas sociales.

El apodo "Cocinando a la Periqué" surgió de su sobrenombre personal, "El Perico", el cual terminó convirtiéndose en una marca reconocida dentro y fuera de México. Bajo ese nombre, el influencer logró posicionar la identidad culinaria del noroeste del país en el panorama digital, combinando tradición, entretenimiento y cultura.

SUS PROBLEMAS LEGALES

Sin embargo, su carrera se vio interrumpida luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informara sobre su detención, junto a otras personas, por presuntos delitos contra la salud, relacionados con la posesión de metanfetamina con fines de venta, además de resistencia particular. El operativo fue realizado por autoridades estatales y municipales en la colonia Adolfo López Mateos, en Hermosillo.

A pesar del impacto mediático y la incertidumbre legal, el regreso de Issac a redes sociales demuestra que su comunidad digital sigue atenta a su contenido. En esta nueva etapa como "Cocinando con Issac", el influencer retoma su enfoque en la cocina tradicional, dejando claro que su presencia en plataformas digitales continúa centrada exclusivamente en la gastronomía sonorense.