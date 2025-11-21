¿Quién es "Cocinando a la Periqué", el influencer sonorense detenido en Hermosillo, y qué cargos enfrenta?

El reconocido creador de contenido digital Luis Isaac "N", conocido en redes como "Cocinando a la Periqué", enfrenta un proceso legal tras ser detenido por la Policía Municipal de Hermosillo.

El influencer de 38 años, originario de Sonora, es famoso por difundir recetas tradicionales del estado a través de plataformas como YouTube, Facebook y TikTok, alcanzando un alcance de más de 4 millones de seguidores.

Su canal se ha destacado por dar a conocer la gastronomía sonorense, incluyendo platillos emblemáticos como barbacoa, cahuamanta, carne asada, menudo y todo tipo de mariscos. Algunos de sus videos han superado 10 millones de reproducciones, y sus transmisiones en vivo lograban reunir a miles de seguidores conectados simultáneamente. Además, Luis Isaac mostraba un fuerte sentido de comunidad, destinando parte de sus ingresos a apoyar a su ciudad natal, Hermosillo.

¿POR QUÉ SE HACE LLAMAR "COCINANDO A LA PERIQUÉ" EN REDES?

El alias "Cocinando a la Periqué" surge del apodo del influencer, conocido como "El Perico", que terminó dando nombre a su canal. Su estilo cercano y accesible le permitió difundir la identidad culinaria del noroeste de México a nivel nacional e internacional, combinando tradición y contenidos digitales de manera efectiva.

DETENCIÓN DEL INFLUENCER y CARGOS QUE ENFRENTA

No obstante, el martes pasado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) informó que Luis Isaac, junto a otras cuatro personas, fue imputado por delitos contra la salud, específicamente por posesión de metanfetamina con fines de venta y resistencia particular. La detención se realizó en un operativo conjunto de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Policía Municipal, en la colonia Adolfo López Mateos, y los señalados permanecen bajo prisión preventiva justificada mientras se define su situación jurídica.

La noticia generó gran repercusión entre sus seguidores, quienes manifestaron sorpresa y preocupación por la situación del influencer. Su contribución a la difusión de la gastronomía sonorense y su estilo cercano lo habían convertido en una figura muy querida dentro de la comunidad digital.