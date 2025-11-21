  • 24° C
¿Quién es "Cocinando a la Periqué", el influencer sonorense detenido en Hermosillo, y qué cargos enfrenta?

La noticia del arresto del popular creador de contenido culinario ha causado impacto entre sus más de 4 millones de seguidores

Nov. 21, 2025
La detención del creador de contenido ha causado impacto entre sus más de 4 millones de seguidores.

El reconocido creador de contenido digital Luis Isaac "N", conocido en redes como "Cocinando a la Periqué", enfrenta un proceso legal tras ser detenido por la Policía Municipal de Hermosillo.

El influencer de 38 años, originario de Sonora, es famoso por difundir recetas tradicionales del estado a través de plataformas como YouTube, Facebook y TikTok, alcanzando un alcance de más de 4 millones de seguidores.

Su canal se ha destacado por dar a conocer la gastronomía sonorense, incluyendo platillos emblemáticos como barbacoa, cahuamanta, carne asada, menudo y todo tipo de mariscos. Algunos de sus videos han superado 10 millones de reproducciones, y sus transmisiones en vivo lograban reunir a miles de seguidores conectados simultáneamente. Además, Luis Isaac mostraba un fuerte sentido de comunidad, destinando parte de sus ingresos a apoyar a su ciudad natal, Hermosillo.

¿POR QUÉ SE HACE LLAMAR "COCINANDO A LA PERIQUÉ" EN REDES?

El alias "Cocinando a la Periqué" surge del apodo del influencer, conocido como "El Perico", que terminó dando nombre a su canal. Su estilo cercano y accesible le permitió difundir la identidad culinaria del noroeste de México a nivel nacional e internacional, combinando tradición y contenidos digitales de manera efectiva.

DETENCIÓN DEL INFLUENCER y CARGOS QUE ENFRENTA

No obstante, el martes pasado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) informó que Luis Isaac, junto a otras cuatro personas, fue imputado por delitos contra la salud, específicamente por posesión de metanfetamina con fines de venta y resistencia particular. La detención se realizó en un operativo conjunto de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Policía Municipal, en la colonia Adolfo López Mateos, y los señalados permanecen bajo prisión preventiva justificada mientras se define su situación jurídica.

La noticia generó gran repercusión entre sus seguidores, quienes manifestaron sorpresa y preocupación por la situación del influencer. Su contribución a la difusión de la gastronomía sonorense y su estilo cercano lo habían convertido en una figura muy querida dentro de la comunidad digital.

Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


