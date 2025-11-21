  • 24° C
Fortnite Festival estrena hoy “La Chona”: ¿Por qué añadieron la famosa canción al juego?

El éxito de Los Tucanes de Tijuana se incorpora a Fortnite Festival, donde los usuarios ya pueden tocar y bailar al ritmo de “La Chona”

Nov. 21, 2025
El fenómeno musical mexicano “La Chona” llegó oficialmente a Fortnite Festival este viernes 21 de noviembre, generando una ola de reacciones entre jugadores y fanáticos de la popular canción de Los Tucanes de Tijuana.

El anuncio, realizado en las cuentas oficiales del videojuego, desató memes, celebraciones y una mezcla de nostalgia y emoción entre la comunidad gamer mexicana.

¿DESDE CUÁNDO SE PUEDE JUGAR LA CHONA EN FORTNITE FESTIVAL?

 La incorporación del clásico tema indispensable en fiestas, bodas y prácticamente cualquier celebración en México coincide con el lanzamiento semanal de nuevas canciones dentro de Fortnite Festival, donde también se suma “Like Jennie” de la cantante de K-pop Jennie, disponible desde la noche previa.

Los jugadores pueden tocar y bailar “La Chona” a partir de este viernes 21 de noviembre. La canción se integra al catálogo semanal del modo musical, permitiendo escogerla dentro de las pistas disponibles o adquirirla para añadirla permanentemente a la colección del usuario.

¿QUÉ ES FORTNITE FESTIVAL?

Fortnite Festival es uno de los modos de juego más dinámicos y musicales del popular título desarrollado por Epic Games. En él, los jugadores pueden interpretar canciones conocidas con sus personajes favoritos y competir en distintos niveles de dificultad para obtener recompensas.

El modo cuenta con tres escenarios:

  • Escenario principal, donde se presentan los retos musicales más complejos.
  • Escenario de improvisación, ideal para practicar o disfrutar sin presión.
  • Escenario de batalla, una modalidad competitiva entre jugadores.

Además, ofrece la posibilidad de tocar instrumentos como batería, guitarra, bajo y voz, entre otros, lo que lo convierte en una experiencia interactiva que mezcla ritmo, habilidad y diversión.

¿POR QUÉ AÑADIERON LA CHONA?

Desde su lanzamiento en 1995, “La Chona” se ha consolidado como un himno de las celebraciones mexicanas. Su ritmo inconfundible, su espíritu festivo y su arraigo cultural la han convertido en un éxito que trascendió fronteras, especialmente entre la comunidad chicana en Estados Unidos.

La canción, compuesta por Mario Quintero Lara, líder y vocalista de Los Tucanes de Tijuana a petición de un amigo, es considerada un clásico imprescindible del regional mexicano, razón por la cual su llegada al juego ha sido celebrada como un reconocimiento más a la influencia cultural de la música latina en plataformas globales.

Con su inclusión en Fortnite Festival, “La Chona” no solo llega a nuevas generaciones, sino que también se posiciona como uno de los momentos más representativos para la comunidad mexicana dentro del universo del videojuego.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

