Fortnite Festival estrena hoy “La Chona”: ¿Por qué añadieron la famosa canción al juego?

El fenómeno musical mexicano “La Chona” llegó oficialmente a Fortnite Festival este viernes 21 de noviembre, generando una ola de reacciones entre jugadores y fanáticos de la popular canción de Los Tucanes de Tijuana.

El anuncio, realizado en las cuentas oficiales del videojuego, desató memes, celebraciones y una mezcla de nostalgia y emoción entre la comunidad gamer mexicana.

¿DESDE CUÁNDO SE PUEDE JUGAR LA CHONA EN FORTNITE FESTIVAL?

La incorporación del clásico tema indispensable en fiestas, bodas y prácticamente cualquier celebración en México coincide con el lanzamiento semanal de nuevas canciones dentro de Fortnite Festival, donde también se suma “Like Jennie” de la cantante de K-pop Jennie, disponible desde la noche previa.

Los jugadores pueden tocar y bailar “La Chona” a partir de este viernes 21 de noviembre. La canción se integra al catálogo semanal del modo musical, permitiendo escogerla dentro de las pistas disponibles o adquirirla para añadirla permanentemente a la colección del usuario.

¿QUÉ ES FORTNITE FESTIVAL?

Fortnite Festival es uno de los modos de juego más dinámicos y musicales del popular título desarrollado por Epic Games. En él, los jugadores pueden interpretar canciones conocidas con sus personajes favoritos y competir en distintos niveles de dificultad para obtener recompensas.

El modo cuenta con tres escenarios:

Escenario principal, donde se presentan los retos musicales más complejos.

Escenario de improvisación, ideal para practicar o disfrutar sin presión.

Escenario de batalla, una modalidad competitiva entre jugadores.

Además, ofrece la posibilidad de tocar instrumentos como batería, guitarra, bajo y voz, entre otros, lo que lo convierte en una experiencia interactiva que mezcla ritmo, habilidad y diversión.

¿POR QUÉ AÑADIERON LA CHONA?

Desde su lanzamiento en 1995, “La Chona” se ha consolidado como un himno de las celebraciones mexicanas. Su ritmo inconfundible, su espíritu festivo y su arraigo cultural la han convertido en un éxito que trascendió fronteras, especialmente entre la comunidad chicana en Estados Unidos.

La canción, compuesta por Mario Quintero Lara, líder y vocalista de Los Tucanes de Tijuana a petición de un amigo, es considerada un clásico imprescindible del regional mexicano, razón por la cual su llegada al juego ha sido celebrada como un reconocimiento más a la influencia cultural de la música latina en plataformas globales.

Con su inclusión en Fortnite Festival, “La Chona” no solo llega a nuevas generaciones, sino que también se posiciona como uno de los momentos más representativos para la comunidad mexicana dentro del universo del videojuego.