Videojuego confirma colaboración con Los Tucanes de Tijuana

La Chona llega a Fortnite, así lo confirmó el videojuego de Epic Games a través de sus redes sociales. Aquí te contamos en qué consiste esta inesperada colaboración.

Si algo ha caracterizado a Fortnite en los últimos años son sus múltiples colaboraciones, entre las que destacan marcas y franquicias como Marvel, Star Wars, Travis Scott, Stranger Things, The Walking Dead, Eminem, entre muchas más.

En esta ocasión, la reconocida agrupación de regional mexicano Los Tucanes de Tijuana se une al juego. Aunque no habrá una skin oficial, su tema más emblemático sí hará su debut dentro del título. La Chona, una canción icónica que ha trascendido generaciones, será incorporada al catálogo musical de Fortnite Festival, permitiendo a los jugadores interpretarla con su personaje favorito.

La integración se confirmó en las redes sociales de Fortnite Festival, donde se anunció que La Chona formará parte del repertorio a partir de este viernes por la noche.

¿QUÉ ES FORTNITE FESTIVAL?

Fortnite Festival es el modo musical de Fortnite que transforma el juego en un escenario interactivo, donde los usuarios pueden interpretar canciones al estilo de títulos rítmicos como Guitar Hero o Rock Band.

Lanzado en 2023 como parte de la expansión del ecosistema de Epic Games, este formato permite tocar guitarra, batería, bajo, teclado o incluso cantar. Además, los jugadores pueden competir por puntuaciones, ya sea en solitario o con amigos.

El catálogo musical del modo se actualiza por temporadas e incluye éxitos globales de artistas contemporáneos. Entre los temas disponibles se han incluido canciones de Billie Eilish, The Weeknd, Eminem, Lady Gaga, Imagine Dragons, Ariana Grande y Linkin Park, entre muchos otros.