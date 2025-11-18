Santoral de hoy, martes 18 de noviembre: la Iglesia celebra a San Odón de Cluny y la dedicación de estas basílicas

Este martes 18 de noviembre de 2025, la Iglesia católica conmemora una serie de festividades dentro de su santoral, entre las que destacan figuras históricas de profunda relevancia espiritual, así como la celebración de dos de los templos más emblemáticos del cristianismo.

Como cada día, el Martirologio Romano reúne las onomásticas, memorias y conmemoraciones de santos y beatos reconocidos por su legado de fe, entrega y testimonio.

Además del recuerdo de diversos mártires y religiosos, hoy es día de la dedicación de las basílicas de los apóstoles San Pedro y San Pablo, dos obras arquitectónicas de enorme simbolismo para la Iglesia, cuya conmemoración conjunta expresa la unidad y fraternidad entre ambos pilares del catolicismo.

LA DEDICACIÓN DE SAN PEDRO Y SAN PABLO, UNA CELEBRACIÓN DE UNIDAD

El Martirologio Romano recuerda este 18 de noviembre “la dedicación de las basílicas de los apóstoles San Pedro y San Pablo”. La primera, levantada por el emperador Constantino sobre el sepulcro del apóstol Pedro en la colina del Vaticano, fue reconstruida siglos después para ampliar su capacidad y consagrada nuevamente en la misma fecha de su aniversario.

La segunda, ubicada en la vía Ostiense, fue construida por los emperadores Teodosio y Valentiniano. Tras quedar destruida por un devastador incendio, el templo fue reedificado por completo y dedicado el 10 de diciembre. Sin embargo, su conmemoración conjunta con San Pedro subraya la hermandad entre ambos apóstoles y la unidad en la Iglesia.

SANTORAL DE HOY, MARTES 18 DE NOVIEMBRE

Entre los santos de este día, uno de los más destacados es San Odón de Cluny, abad y reformador monástico del siglo X. Nacido en Maine alrededor del año 879, recibió formación en la escuela catedralicia de San Martín de Tours y más tarde se integró a la vida eclesial como canónigo.

A los 19 años recibió la tonsura y posteriormente ingresó en el monasterio de Baume, donde fue ordenado sacerdote. Su talento intelectual y espiritual lo llevó a dirigir la escuela claustral y a escribir sus Conferencias. Su prestigio lo convirtió en abad del monasterio de Cluny, desde donde impulsó profundas reformas basadas en la Regla de San Benito.

En 931, el papa Juan XI le concedió autoridad para incorporar bajo su dirección monasterios que desearan adoptar la observancia cluniacense. También le encomendó restaurar la disciplina en San Pablo Extramuros y otros monasterios italianos. San Odón promovió la libertad de los monasterios frente al poder secular y defendió ideales de misericordia y vida litúrgica. Murió en Tours en el año 942.

SANTORAL COMPLETO DE HOY, 18 DE NOVIEMBRE

El santoral católico celebra además a: